Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Türkiye’de ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını etkiliyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş, altına da etki etti. Dün Türkiye’nin, İran’a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Dolar/TL ‘nin dün 5,30 sınırına gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.
AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa’da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD’de ara seçimlerin sonucu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının da izleneceğini söyledi.
Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden Memiş, “Altının ons fiyatı teknik olarak 1.227 dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak 1.222-1.217-1.212 dolar seviyelerine kadar sürebilir.” dedi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 213,7905 TL Satış 213,9123 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 340,0800 TL Satış 348,3400 TL
YARIM ALTIN
Alış 676,3700 TL Satış 694,3300 TL
TAM ALTIN
Alış 1.357,4500 TL Satış 1.384,8900 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.407,0000 TL Satış 1.428,0000 TL
ONS
Alış 1.230,56 TL Satış 1.230,71 TL
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