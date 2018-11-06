Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları

Ons altın dünyadaki tüm yatırımcıları ve Merkez Bankalarını ilgilendiriyor ve uluslararası platformlarda işlem görüyor. Gram altın ise sadece Türkiye bazında hareketlenmelerde değişim gösteriyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın anlık olarak takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının günün içinde dengelendi. Ancak akşam saatlerinde yükselerek 213,9123 TL'ye ulaştı. İşte güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Türkiye’de ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını etkiliyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş, altına da etki etti. Dün Türkiye’nin, İran’a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Dolar/TL ‘nin dün 5,30 sınırına gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa’da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD’de ara seçimlerin sonucu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının da izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden Memiş, “Altının ons fiyatı teknik olarak 1.227 dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak 1.222-1.217-1.212 dolar seviyelerine kadar sürebilir.” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 213,7905 TL Satış 213,9123 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 340,0800 TL Satış 348,3400 TL

YARIM ALTIN

Alış 676,3700 TL Satış 694,3300 TL

TAM ALTIN

Alış 1.357,4500 TL Satış 1.384,8900 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.407,0000 TL Satış 1.428,0000 TL

ONS

Alış 1.230,56 TL Satış 1.230,71 TL