Bugün ekonomide ne oldu? (30.10.2018)

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 210 milyar 793 milyon lira oldu. ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı alırken, dolar/TL 5.47 seviyesine kadar geriledi. İşte 30 Ekim Salı günü ekonomide yaşananlar...

1) BDDK VERİLERİ AÇIKLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 210 milyar 793 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 952 milyar 951 milyon lira arttı.

İLGİLİ HABER Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira oldu

2) PLAZALAR VADİSİ BOŞALIYOR

İstanbul’un plazalar vadisi olarak bilinen Levent, Maslak, Zincirlikuyu ve Gayrettepe’de çok sayıda iş yeri ve plaza satılığa çıkarıldı. Yetkililer bu satışların birincil nedeni olarak şirketlerin operasyonlarını küçültmesi, daha uygun bölgeye taşınması ve yabancı firmaların Türkiye’den çıkması olduğunu söylüyor. Bir diğer neden ise çok sayıda firmanın plaza katı yerine adres göstermenin yeterli olacağı sanal ofisleri tercih etmesi.

İLGİLİ HABER Şirketler küçülüyor! Plazalar vadisi boşalıyor

3) WHİRLPOOL TÜRKİYE’DEKİ SATIŞ OPERASYONUNDAN ÇIKIYOR

Türkiye beyaz eşya pazarında yaşanan daralmanın 2019'da artarak devam etmesi beklenirken; ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı aldı.

Şirket, Manisa'daki tesisinde ise ihracat odaklı olarak üretime devam edecek.

Whirlpool Corporation, Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markaları ile faaliyet gösteriyor.

4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bugün 5.50 seviyesinin altına geriledi. TL’nin cuma günkü kapanışa göre değer kazancı yüzde 2’ye yaklaştı.

Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapanan dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 9 Ağustos’tan bu yana en düşük olan 5.5050’ye kadar geriledikten sonra bugüne 5.55 civarından başlamıştı.