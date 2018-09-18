Bugün ekonomide neler yaşandı? (18.09.2018)

Merkez Bankası TCMB’de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların TL olan kısmına ödediği faizi yüzde 13'e çıkardı. Dev kundura şirketi Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulunurken yerli üretim ürünlere de etiket zorunluluğu getirildi. Dolar kuru ise Merkez Bankası'nın faiz artırmasından önceki seviyelerine yükseldi.

1) MERKEZ BANKASI’NDAN SIKILAŞTIRMA HAMLESİ

TCMB bankalara gönderdiği bir yazı ile 21 Eylül'den itibaren bankaların TCMB'de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların TL olan kısmına ödediği faizi yüzde 13 olarak uygulanacağını duyurdu.

Reuters'a bilgi veren bankacılar, daha önce bu oranın yüzde 7 olarak uygulandığını belirtmişlerdi.

İLGİLİ HABER Reuters: Merkez zorunlu karşılıkları yükseltti

2) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD’Lİ YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

İLGİLİ HABER Erdoğan ABD'li yatırımcılarla görüşecek

3) BİLSTORE MAĞAZALARINI KAPATTI

Türkiye’de 10 adet mağazası bulunan lüks giyim devi Bilstore, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle tüm mağazalarını kapattı. Lifestyle alışveriş konseptini hayata geçiren Bilstore'un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel gibi merkezi lokasyonlarda mağazaları bulunuyordu. Firma 2005 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı.

İLGİLİ HABER Lüks giyim devi Türkiye'deki mağazalarını kapattı!

DEV ŞİRKET KONKORDATO İSTEDİ

1948 yılında kurulan Yeşil Kundura Sanayi AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı. Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı.

İLGİLİ HABER Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulundu

4) YERLİ ETİKET GELİYOR

Ticaret Bakanlığı marketlerdeki etiketlere yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre yerli ürünlerin etiketlerinde bakanlığın tespit ettiği logolar olacak. Etikette malın fiyatının konduğu tarih de yazacak. Böylece vatandaş etiketin ne zaman değiştirildiğini bilecek.

İLGİLİ HABER Etiketlere tarih yazılacak

5) DOLAR FAİZ ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNDÜ

Dolar/TL lokallerin döviz talebi ile yükselişini bugün de sürdürerek 6.46 seviyesini aştı ve TCMB’nin geçen hafta yaptığı 625 baz puanlık faiz artışı öncesi seviyelere geldi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL’de Perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor.