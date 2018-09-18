Bugün ekonomide neler yaşandı? (18.09.2018)

TCMB bankalara gönderdiği bir yazı ile 21 Eylül'den itibaren bankaların TCMB'de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların TL olan kısmına ödediği faizi yüzde 13 olarak uygulanacağını duyurdu.
Reuters'a bilgi veren bankacılar, daha önce bu oranın yüzde 7 olarak uygulandığını belirtmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.
Türkiye’de 10 adet mağazası bulunan lüks giyim devi Bilstore, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle tüm mağazalarını kapattı. Lifestyle alışveriş konseptini hayata geçiren Bilstore'un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel gibi merkezi lokasyonlarda mağazaları bulunuyordu. Firma 2005 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı.
1948 yılında kurulan Yeşil Kundura Sanayi AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı. Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı.
Ticaret Bakanlığı marketlerdeki etiketlere yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre yerli ürünlerin etiketlerinde bakanlığın tespit ettiği logolar olacak. Etikette malın fiyatının konduğu tarih de yazacak. Böylece vatandaş etiketin ne zaman değiştirildiğini bilecek.
Dolar/TL lokallerin döviz talebi ile yükselişini bugün de sürdürerek 6.46 seviyesini aştı ve TCMB’nin geçen hafta yaptığı 625 baz puanlık faiz artışı öncesi seviyelere geldi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL’de Perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor.