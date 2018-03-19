Bugün piyasalarda neler yaşandı? (19.03.2018)

Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle Türk varlıklarında iki haftalık süreçte gözlenen değer kaybı FED'in Çarşamba günkü toplantısı öncesi tedirginlikle bugün de devam ederken; yükselişin sürdüğü dolar/TL 3.95'in üzerini gördü, borsada endeksteki kayıp yüzde 1.5'e yaklaştıktan sonra hafif toparladı.

Sepet bazında TL tarihi zirveyi görürken, euro/TL de rekorunu yeniledi. Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody’s’in not indirimi, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski iki haftalık süreçte TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Bu hafta ise Çarşamba günü sonuçlanacak olan ve 25 baz puanlık faiz artırımı yapılması beklenen Fed toplantısı öncesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı devam ediyor.

Öte yandan yarın gözler Hazine ihalelerinde olacak. Tahvil piyasasından çıkışlarla 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi son iki haftada 97 baz puana varan yükseliş kaydetmesi ardından Hazine’nin yarın gerçekleştireceği 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ihraçları izlenecek.

PİYASA FED TOLANTISINI FİYATLADI

Bu hafta düzenleyeceği iki ihale ile aylık iç borçlanma programını tamamlayacak olan Hazine’nin iç borçlanmasını öngörüleri çerçevesinde tamamlaması için iki ihalede piyasadan toplam 3.24 milyar TL borçlanması gerekiyor.

Dolar/TL’nin 3.95’e dayanmasıyla endeksteki gerilemenin de arttığına dikkat çeken GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, endekste 115,000’e doğru bir gerileme olması ve bu seviyenin aşağı doğru kırılması halinde biraz daha bozulmanın görülebileceğini söyledi.

Piyasanın Çarşamba günkü Fed toplantısını fiyatladığını kaydeden Erkan, Fed’in dört faiz artırım pozisyonuna girmesi halinde ABD tahvil faizlerindeki yükseliş paralelinde TL’nin de daha fazla değer kaybedeceğini söyledi.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Altının gramı ne kadar oldu? 19 Mart 2018 Pazartesi

Erkan, “EM’ler dolar karşısında değer kaybediyor, TL de şu anda rand ve rublenin ardından geliyor. Kur 3.95’te dirençle karşılaşıyor ancak genel eğilim yukarı. Küresel hisse piyasalarında da satış eğilimi söz konusu Fed kaynaklı. Piyasalara faiz endişeleri hakim olunca azalan risk iştahı EM’lere de olumsuz yansıyor. Borsadaki kayıp TL’deki değer kaybı ile uyumlu” dedi ve şöyle devam etti:

“Yarınki ihalelerde talebin seviyesi faiz tarafı için önemli olacak. Tahvilde Mart başından beri toplamda 584 milyon dolarlık çıkış var. Gösterge faiz önümüzdeki dönemde yüzde 14-15 aralığına hareket edecek gibi görünüyor. Yarınki ihalelere talep düşük kalırsa faiz yukarı gidebilir, bu da kurda görünümü bozar.”

Reuters anketine katılan 104 analistin tamamı Fed’in Çarşamba günü faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına yükselteceğini tahmin ediyor. Faiz projeksiyonları hakkındaki tahminler bu kadar kesin değil. Uzmanlar Fed’in bu yılın tamamında dört faiz artırımı öngörebileceğini ifade ediyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 09.04’te 3.9270/3.9299 seviyesinde olan dolar/TL, 3.9525’e kadar yükselerek 30 Kasım’dan beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra saat 17.10’da 3.9438/3.9450 seviyesinden işlem gördü.

Bu sabah 4.3713/4.3750 seviyesinde olan sepet bazında TL 4.4098’e kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra aynı saatte 4.4011/4.4024, bu sabah 4.8157/4.8200 seviyesinde olan euro/TL ise 4.8711’e kadar yükselerek rekorunu yeniledikten sonra aynı saatte 4.8576/4.8608 seviyesindeydi.

Güne yüzde 0.2 kayıpla başlayan BIST-100 endeksi TL’deki değer kaybına paralel olarak kayıplarını yüzde 1.5’e ulaştıktan sonra saat 1711’de yüzde 1.17 ekside, 115,848 puanda bulunuyor.

Tahvil piyasasında ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.84, valörde son işlemde yüzde 12.78 olan gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 12.81, valörde saat 1713’te son işlemde yüzde 12.92 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 13.91 oldu. Bugün ise spot kapanışta yüzde 13.90 seviyesindeydi.