Bugün piyasalarda neler yaşandı? (20.03.2018)

Hazine'nin bugünkü ihalelerine gelen güçlü talebin ardından ikincil piyasada 10 yıllık tahvil faizinde 25 baz puana varan düşüş gözlenirken, TL'deki gevşemeye paralel dolar/TL de bir ara 3.93 seviyesinin altına sarktı. Ancak kararları yarın akşam açıklanacak olan Fed toplantısı öncesi bu seviyelerde tutunamayan dolar/TL tekrar 3.93'ün üzerinde işlem görüyor.

Hazine bugün gerçekleştirdiği iki ihalenin ardından bu ay piyasadan toplamda 5.34 milyar TL borçlanarak Mart ayı programını öngörülerine paralel tamamladı. Tahvil tarafından son dönemde yaşanan çıkışlarından ardından piyasalar bugünkü ihalelere ne kadar talep geleceğini izliyordu.

Bu noktada bankacılar faizin geldiği seviyelerin yatırımcı açısından oldukça cazip olduğunu ve ihalelere satış tutarının 5.3 katı olmak üzere güçlü talep geldiğini belirtiyor. Ancak önümüzdeki aylarda borçlanma gereksiniminin de yüksek olmaması nedeniyle Hazine Mart’ta ihtiyacı kadar borçlandı.

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Bir bankacı, “Faiz güzel yerlere geldi. Buradan döviz satıp bu faizden TL almak carry trade açısından çok iyi. Bugünkü ihaleye yabancı yatırımcı da girdi. İhale sonrası yeni 10 yıllık gösterge tahvil ikincil piyasada ihale göre 20 baz puanın üzerinde geriledi. Öte yandan ihaleye gelen talep TL’yi de rahatlattı. Stres önemli ölçüde azaldı orada, tahvil tarafından hedge etme ihtiyacı da azaldığı için dövize talep düştü. Piyasa bundan sonra ise yarın akşamki Fed toplantısını bekleyecek” dedi.

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.81, valörde son işlemde yüzde 12.92 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.90, valörde saat 1735’te son işlemde yüzde 12.66 seviyesindeydi. Yeni 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 12.58’e kadar geriledikten sonra aynı saatte yüzde 12.64 seviyesinde bulunuyor.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.90 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.02, valörde yüzde 13.87’ye kadar geriledikten sonra aynı saatte son işlemde yüzde 13.98 seviyesindeydi.

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody’s’in not indirimi, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski son dönemde TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oldu.

Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerin yanı sıra Fed’in yarın sonuçlanacak toplantısına yönelik endişeler TL varlıklarda baskıya neden olmasıyla dolar/TL 3.95 seviyesinin üzerini test etti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 0918’de 3.9400/3.9434 seviyesinde olan dolar/TL, ihalenin ardından kademeli olarak 3.9220’ye kadar geriledikten sonra saat 1730’da 3.9339/3.9348 seviyesinde bulunuyor.

Dün tarihi zirve olan 4.4098’e kadar yükselen, bu sabah 4.4009/4.4050 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.3802/4.3805 seviyesinde.

Dün rekor 4.8711’e kadar yükselen, bu sabah 4.8616/4.8665 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte 4.8268/4.8284 seviyesinde bulunuyor.

Kur tarafında son dönemde görülen sert yükselişin seviyelerin ardından piyasada TCMB’nin olası adımları da konuşulmaya başlandı.

“TCMB’NİN ADIMLARI KURUN SEVİYESİNE BAĞLI”

Tahvil ihalesine gelen talebin güçlü olması ile fon girişlerine yönelik beklentilerin olumlu etkilendiğini, kura da olumlu yansıdığını söyleyen BNP Paribas/TEB Stratejisti Erkin Işık, TCMB’nin bundan sonraki adımlarının kurun seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Işık, “Satış baskısı daha kötüleşmezse aksiyon almayabilir. Politika mesajı vermesi için, ay sonuna kadar açıklaması gereken Nisan- Haziran vadeli döviz ihalesi programı da uygun olabilir. Kurdaki satış baskısı Fed sonrasında kötüleşir ve dolar kuru önceki zirve seviyelerini aşarsa, ihale miktarını artırmayı düşünebilir” dedi.

TCMB’nin 25 Nisan’da yapacağı toplantıda alınacak faiz kararının ise daha çok enflasyon görünümüne bağlı olduğunu belirten Işık, “Enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor ve bu da enflasyonda katılık yaratıyor. Ayrıca kurlardaki son artış geri alınmazsa, yıllık enflasyon muhtemelen çift hanenin altına düşemeyecek, bu da enflasyon görünümünü daha da bozacak. Bu doğrultuda ölçülü bir faiz artışının ihtimalinin arttığını düşünüyorum” dedi.

REUTERS