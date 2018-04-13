Dijital pazarlamanın geleceği Webrazzi Dijital’de konuşuldu

Dijital pazarlamaya dair trendlerin birbirinden değerli konuklarla birlikte konuşulduğu Webrazzi Dijital, dün gerçekleşti. Etkinlikte Türkiye'nin en önemli şirketlerinin pazarlama yöneticilerini, ajansları ve dijital dünyanın tüm etkili oyuncuları bir araya geldi.

İlerleyen teknoloji ile gelişen dijital pazarlama trendlerini gün boyu sahnesine taşıyan Webrazzi Dijital 2018, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin pazarlama yöneticilerini, ajansları ve dijital dünyanın tüm etkili oyuncularını bir araya getirdi. 11 Nisan Çarşamba günü Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleşen konferansta alanında uzman konuşmacılar yer aldı.

Hepsiburada, İş Bankası, McKinsey & Company, Netmarble gibi önemli şirketlerden konuşmacıların yer aldığı Webrazzi Dijital 2018'de mobil uygulamalar, pazarlamanın geleceği, mobil oyun pazarı, mobil reklamlar, dijital trendler, içerik stratejisinin geleceği gibi konular ele alındı.

WEBRAZZİ DİJİTAL 2018’DE DİKKAT ÇEKEN KONUŞMALAR

Webrazzi Dijital'in konuşmacıları arasında yer alan Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, yeni ekonomide değer yaratmanın kaynağının dijitalleşme olduğunu söyledi. Sezercan; dijitalleşmenin internet, internet kullanımını sağlayan bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi araçlar, büyük veri ve bu veriyi işleyen teknolojilerden oluştuğunu aktardı. Burak Sezercan, Türkiye'nin mobil bankacılığı hakkında da veriler paylaşarak, toplamda 36,2 milyon kişinin mobil bankacılığı kullandığını sözlerine ekledi. Konferansta Türkiye İş Bankası, Maximum Mobil uygulaması ve mağazalarda müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş yapabilmelerini sağlayan Buy Buddy ile Benetton iş birliğiyle hazırladığı ürünü de tanıtıldı.

Webrazzi Dijital 2018'de Hepsiburada CMO'su Yüce Zerey; “Next in Marketing: Ragnarok” sunumunda neden Ragnarok ismini kullandığını şöyle açıkladı:

“Viking mitolojisinde “ragna” tanrıların düzenleyici gücü anlamına geliyor. “Rok”un ise alacakaranlığı temsil ediyor.” Ama kültürde bunun kıyamet günü olarak geçtiğini belirten Zerey, bu tanım ile pazarlama dünyasını yorumladı.

Konuşmasına Thor fragmanı ile başlayan Yüce Zerey, şu anda süregelen bilgi bombardımanıyla birlikte pazarlama dünyasında kaotik bir ortam olduğunu belirtti. Pazarlama dünyasında tatmini zor müşteri ezberlenmiş taktikler ve seçenek bolluğundan da bahseden Zerey, gerçek anlamda pazarlamaya dair bir şeyler yapmanın önemini vurguladı.

Pazarlama dünyasında dijital trendlerin ele alındığı Webrazzi Dijital 20182de JWT Istanbul Yaratıcı Direktörü Sami Basut, Doğan TV Holding Dijital Medya ve Satış Grup Başkanı Haymi Behar ve paralimpik atlet Tuğçe Ergül, “Dijital TV'ler markalar için ne vadediyor?” oturumunda yer aldı. Elidor'un Blu TV'de yayınlanan “Bu Kızın Öyküsü” projesinin konuşulduğu oturumda markalı içeriklerin dijital platforma konumlanması sürecine değinildi.

Konferansta, Ankara merkezli mobil reklam platfromu AppSamurai'ın kurucularından Emre Fadıllıoğlu, mobil reklam harcamalarının ne kadarının gerçek kullanıcı için harcandığına dair önemli bilgileri dinleyicilere aktardı. Fadıllıoğlu, 2018'de, mobil uygulamalardaki sahte reklamların bedelinin, 2 milyar dolar gibi büyük bir meblağ olduğunu belirttti.

Webrazzi Dijital'de McKinsey & Company'de Dijital Lider olarak görevini sürdüren Sertan Eratay; “yıkıcı iş modellerinin klasik iş modellerinin yerini aldığını bir dönem içindeyiz” diyerek, günümüzde tasarım odaklı düşünce sisteminin hakim olduğunu belirtti ve tasarıma yatırım yapan şirketlerin 10 yıllık bir periyotta ortalamanın üstünde bir kazanç getirdiğini ekledi.

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan Netmarble Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz ise hem Türkiye hem de dünyadaki mobil oyun pazarı ile ilgili veriler paylaştı. Mobil oyunun Nokia telefonlarındaki Snake oyunu ile hayatımıza girdiğini belirten Şenyüz, dünya mobil oyun pazarının 2017 yılında yüzde 27 büyüdüğünü belirtti. Şenyüz; pc oyunlarında yaş ortalamasının 18 olduğunu söyleyerek, mobil oyunlara bakıldığında yaş ortalamasının artığını ve ortalama 26 yaşa çıktığını belirtti.

YENİ GİRİŞİMLER DE SAHNEDEYDİ

Webrazzi Dijital 2018'de yeni girişimler de sahnede yer alarak tanıtımları yapma fırsatı buldu. Bu girişimlerden biri de benzer konularda konuşmak isteyenleri buluşturan Smopin oldu. Smopin'i kurucu ortaklarından Emir Emanetoğlu anlattı.

Webrazzi Dijital 2018'de tanıtılan girişimlerden biri de tüketici araştırmaları hizmeti sunan Uservision'dı. Uservision'ı kurucu ortaklarından Batukhan Taluy anlattı. Yaptığı anketlerle odak gruplarını hedefleyen Uservision, birçok sektörden müşterilere sahip bir şirket. 830 kullanıcıdan iç görü toplayan Uservision'dan bugüne kadar yardım alan firmalar arasında Domino's, Milliyet, Türk Telekom ve Hopi gibi isimler yer alıyor.

Stroomly'nin destekçi; İş Bankası, AppSamurai, hepsiburada.com, CC Media, Netmarble Türkiye, Protranslate, Bloomberg Businessweek, Harvard Business Review gibi kuruluşların sponsor olarak yer aldığı Webrazzi Dijital'de katılımcılar, yeni girişimlerle tanışma fırsatı da yakalayarak networking imkanına sahip oldu.