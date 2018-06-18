Dolar/TL ne kadar oldu? 18.06.2018)

Dolar/TL, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına son vereceklerine yönelik geçen hafta verdikleri mesajların da etkisiyle arife günü işlem gördüğü 4.64'lü seviyelerden 4.74'e yükselerek güne başladı.