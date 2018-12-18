Dolar/TL ne kadar oldu? (18.12.2018)

Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan ve Cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL bu sabah güne 5.38 seviyelerinde başladı. Öğle saatlerinden sonra ise dolar 5.35 TL'nin hemen altında seyrediyor.

Bankacılar küresel risk iştahının zayıf seyretmeye devam ettiğini, ABD Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı öncesi dış piyasada Almanya IFO endeksinin, ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları verilerinin izleneceğini belirttiler.

Bir diğer taraftan ise Hazine’nin iç piyasada talep toplamaya başladığı döviz ve altın cinsi tahvil ihraçlarının yanı sıra bugün düzenleyeceği 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi de yakından izlenecek.Asya borsaları küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin artan endişelerin Wall Street’i bir yıldan uzun sürenin dip seviyesine çekmesiyle geriledi.S&P 500 endeksi dün yüzde 2.08 düşüşle Ekim 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Endeks böylece Şubat ayındaki yoğun satışlar sırasında gördüğü dip seviyelerin de altına inerek Eylül sonundan bu yana piyasa değerinin yaklaşık 3.4 trilyonunu kaybetti.Küresel piyasalarda dolar Fed toplantısı öncesinde baskı altında kalırken, Fed’in küresel büyümeye yönelik artan riskler karşısında para politikasını sıkılaştırma döngüsüne yakında ara vermesi bekleniyor.

Zayıf küresel makro verilerin yatırımcılarda yarattığı endişeler sonucu dün ABD borsalarında hızlanan satışlar bugün Asya piyasalarında devam etti. Bu durum Fed’in yarın faiz artırdıktan sonra üç yıldır aralıksız devam ettiği faiz artırımlarına ara vereceği ve hatta durduracağı beklentisini destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere üst düzey Fed yetkilileri, küresel ekonomideki artan yavaşlama sinyalleri nedeniyle son dönemde para politikasının yakın gelecekteki çerçevesi hakkında daha temkinli ifadeler kullanıyorlar. Fed’in tutumundaki bu değişiklik, yatırımcıların güvenine de yansıyor.

Cuma günü gelişmekte olan ülkeler genelinde tetiklenen küresel büyüme endişeleri halen gücünü koruyor.

Öte yandan bankacılar Suriye’de ABD askerlerinin de yer aldığı Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan operasyonun da piyasalarda bir risk unsuru olarak izlendiğini belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün operasyonun her an başlayabileceğini; TSK’nın operasyon için gerekli hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda olduğunu söyledi.

İÇ BORÇLANMA SÜRECİ İZLENİYOR

Tahvil/bono piyasasında ise iç borçlanmanın bireysel yatırımcılara ve TL dışı yatırım araçlarıyla çeşitlendiriliyor olmasının finansal kesimden yapılan borçlanma rasyolarına etkisi yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yönelik altın, euro ve dolar cinsi tahvil ve sukuk ihraçlarında talep toplamaya dün başladı.

Hazine’nin mevcut borçlanma yapısında Ekim 2018 itibarıyla 589.8 milyar TL tutarındaki iç borç stokunun 589.6 milyar TL’lik kısmı, yani neredeyse tamamı hala TL cinsinden. Hazine’nin 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla iç borç stoku içerisinde sadece 42 milyon euro karşılığı döviz borçlanması bulunuyor.

Piyasalarda süreç yakından izlenirken genel beklenti Hazine’nin iç borçlanmasında döviz payının sınırlı kalmaya devam edeceği yönünde. Mevduata göre vergi avantajı olan tahvilin bireysel yatırımcılar tarafından ne kadar tercih edileceği ise döviz borçlanmanın piyasaya etkisini belirleyecek.

Bugün düzenlenecek FRN ihalesi de bu kapsamda takip edilecek.

Tahvil bono piyasasında dün 10 yıllık gösterge tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.96 olurken , valörde son işlemlerde yüzde 17.68 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanış yüzde 21.35 oldu.

REUTERS