Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum…

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın istifası ile hareketlenen dolar/TL 6.55'in üzerinde haftayı tamamlamıştı. Bugün ise dolar/TL 6.58 seviyelerinde işlem görüyor.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte bu sabahki notunda, kararın ardından TL'nin dolar karşısında değer kazandığını söyleyerek, “TL mevduat kullanımını daha cazip hale getirmek ve döviz mevduatından TL mevduata geçişi ‘karlı' kılmak için atılmış bir adım olarak görürken, dolar/TL kısa vade oynaklık oranlarını düşürmek için uygulanacak önlemlerin devam edeceği beklentimiz de var.”dedi.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek ise notunda, “Yeni gün işlemlerine düne kıyasla kısmen değer kazanarak başlayan TL için stopaj ayarlaması haberinin sınırlı olumlu hava yarattığını düşünüyoruz. Ancak açıklanan hamleler kısa vadeli ve etkisi sınırlı olacağından mevcut negatif algıyı değiştirmeye yeterli olmayabilir.” dedi.