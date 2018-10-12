Endonezya’da Merkez sinyali verdi!

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya gerçekleştirdiği sunumda şu mesajları verdi:
*Ekonomik aktivitede yeniden dengelenme daha belirgin hale geldi.
*Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmakta.
*İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmekte.
*Fiyat istikrarını desteklemek amacı ile kuvvetli bir politika sıkılaştırması gerçekleştirildi.
*Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
REUTERS
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