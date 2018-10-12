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Endonezya’da Merkez sinyali verdi!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ekonomide dengelenme sürecine girildiğini söyledi. Çetinkaya enflasyon doğrultusunda ellerindeki araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti. Banka politika faizini ciddi bir şekilde yukarı çekmişti.

android-time 08:29 12 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Endonezya’da Merkez sinyali verdi!
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ekonomide dengelenme sürecine girildiğini söyledi. Çetinkaya enflasyon doğrultusunda ellerindeki araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti. Banka politika faizini ciddi bir şekilde yukarı çekmişti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya gerçekleştirdiği sunumda şu mesajları verdi:

*Ekonomik aktivitede yeniden dengelenme daha belirgin hale geldi.

*Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmakta.

*İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmekte.

*Fiyat istikrarını desteklemek amacı ile kuvvetli bir politika sıkılaştırması gerçekleştirildi.

*Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 08:3412.10.2018
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