Epos 7’den Antalya’ya kültürel gezi

Kültür ve sanat bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıklıkla söz ettiren EPOS 7 Derneği, Antalya’ya kültürel bir gezi programı düzenledi.

Her yıl ülkemizdeki antik kentleri kapsayan kültür gezileri organize eden EPOS 7 Derneği'nin, bu yılki rotası Antalya oldu. Dernek Başkanı Zafer Kozanoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen geziye, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Çebi ve Emek Külür'ün yanı sıra, dernek üyeleri Tuğana Kaya, Arzu Savgı, Burcu Cesur, Demet Hanif, Esra Erandan, Fatoş Mildon, Feryal Gülman, Gaye Mataracı, Gülgün Tüzün, İdil Gazioğlu, Meral Ekmekçioğu, Merih Turan, Neylan Vardar, Nil Özbek, Oya Kulak, Ruhsan Gültekin ve Selma Ongun da katıldı. Dernek üyesi Tuğana Kaya ev sahipliğinde Kaya Plazzo Belek otelinde Epos 7 üyeleri ağırlandı.

Dernek üyeleri, 2 gün süren gezi boyunca, Aspendos Antik Tiyatrosu, Perge Antik Kenti ve Side Antik Kenti'ni Arkeolog Dr. Onur Kara'nın masalsı anlatımıyla gezerek eserler hakkında bilgi edindi.