FİKKO’da ne konuşuldu?

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) dün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Bakan Yardımcısı ile TCMB, BDDK, SPK, TMSF Başkanları, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’nın katıldığı toplantıda makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirildi.

Özellikle Avrupa ve ABD merkez bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bankaların sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların reel sektöre olan etkileri görüşülmüş, bunun finansal sektöre yansımaları da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Son olarak, ülkemiz sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınmıştır” denildi.

REUTERS