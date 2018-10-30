Her 4 çocuktan biri yoksul

2008 krizinden sonra yoksulluk derinleşti. Çocuk yoksulluğunda Türkiye, yüzde 25.3 gibi yüksek oranla dünya liginde üst sıralarda yer alıyor. Danimarka yüzde 2.9 ile çocuk yoksulluğunun en az olduğu ülke.

Çocukluk, insan gelişimi ve sosyal birikim açısından kritik bir dönem. Ancak ne yazık ki çok sayıda çocuk yoksulluk nedeniyle hayata iyi şartlarda başlayamıyor. Çocukların bütün yaşamını kökten etkileyen yoksulluk, yaşam kalitesini, ebeveynlerle iletişimi, sağlık ve eğitim şartlarını tamamen değiştiriyor. Ayrıca, kariyer beklentileri çocuğun yoksulluk döneminin etkilerini taşıyor. Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ile birlikte çocuk ve aile gelişimi açısından çocuk yoksulluğuyla etkin mücadele etmeleri gerekiyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınladığı son rapor, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk yoksulluğu sorununun önemli bir seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Rapora göre Çin, yüzde 33.1 oranıyla çocuk yoksulluğunda zirvede yer alıyor. Türkiye yüzde 25.3 oranıyla listede 6'ncı sırada yer alırken, yüzde 13.4'lük OECD ortalamasının hayli üzerinde bulunuyor. Listenin son sırasında ise yüzde 2.9 oranıyla Danimarka yer alıyor.

ABD'DE DURUM İYİ DEĞİL

OECD'nin yayınladığı “Zengin ülkelerdeki yoksul çocuklar: Neden politik eyleme ihtiyacımız var” başlıklı rapor, OECD ülkelerinde 7 çocuktan bir tanesinin yoksulluk içinde olduğunu ortaya koyuyor. 2008 krizinden bu yana OECD ülkelerinin 3'te ikisinde çocuk yoksulluk oranları artıyor. Rapora göre, kriz öncesi yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların payı Yunanistan, İtalya ve İspanya'da keskin bir şekilde yükseldi. Türkiye, Şili, İsrail ve ABD çocuk yoksulluk oranlarının yüksek olduğu ülkeler olarak vurgulandı.

3 SINIFTA TANIMLANDI

42 ülkenin sıralandığı raporda, çocuk yoksulluk oranları 3 bölüme ayrıldı. Çocuk yoksulluğu yüksek, orta ve düşük oranlarda tanımlandı. Türkiye, yüksek oranlı sınıfta yer alırken, gelişmekte olan ülkelerin bu bölümde yoğunlaşması dikkat çekti. Yüksek ve orta sınıflandırmada 16'şar ülke, az yoksulluk tanımlamasında ise 10 ülke yer aldı.

Tek ebeveynli çocuk daha fakir

OECD raporuna göre, tek ebeveynli ailelerdeki çocukların yoksulluk oranı daha fazla. Bu oran 2014 yılında yüzde 39 oldu. 2007'de ise tek ebeveynli ailelerdeki çocuk yoksulluk oranı yüzde 35'ti. Yapılan analizde, çocuk yoksulluk değerlerinin çok sayıda ülke nüfusunun ortalama yoksulluk oranlarının dahi önünde olduğunu gösterdi. Sadece Japonya, Litvanya, Estonya, Norveç, Güney Kore, Slovenya, Finlandiya ve Danimarka'da çocuk yoksulluğu, genel yoksulluğun altında yer alıyor.