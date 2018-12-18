Hindiye rağbet yok

Kış aylarının ve yılbaşının önde gelen yiyeceklerinden olan hindiye bu sene rağbet yok. Köy hindisinin tanesi 200 lirayı geçiyor.

Kış aylarında sık tüketilen hindi, ördek ve kaz gibi yiyecekler bu sene hem üreticisini hem de tüketicisini memnun edemedi. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı bu yiyeceklerini alamazken, satıcılar ise satış yapamamaktan şikayetçi. Satıcılar, vatandaşların 200 liralık hindi almak yerine, 22 lira değerindeki 3 kiloluk bütün tavuk alıp, hindi gibi içini doldurduklarını ifade ettiler.

“HİNDİ YERİNE TAVUK ALIP İÇİN DOLDURUYORLAR”

Vatandaşların hindi almak yerine bütün tavuk alıp, içini doldurduğunu ifade eden kanatlı hayvan satıcısı Hüseyin Kanca, “Bütün hindinin kilo fiyatı 17-20 lira arasında değişiyor. Bir hindi ortalama 110 lira civarında tutuyor. Köy hindisinin kilosu da 25-30 lira arasında değişiyor. Onun da bütün bir hindinin fiyatı 200 lira tutuyor. Vatandaşlar bütün hindiye değil ama parça hindiye ilgi gösteriyorlar. Hindi doldurma olayında geçen sene de bu sene de büyük bir azalma var. İnsanlar yılbaşında genellikle tavuk dolduruyor. İnsanlar 200 lira köy hindisine vermek yerine 22 liralık tavuk alıp onu dolduruyor. Bunların yanı sıra hindi yüreğinin kilosu 15, taşlığının kilosu 13, kanadının kilosu 11, boynunun kilosu 13 lira ve budunun kilosunu da 20 lira. Ördeğin kilosu 20 liradan satılırken, kazın kilosu ise 45 liradan alıcı buluyor. Bütün kaz 240, ördek ise 100 lira civarında” dedi.

“HİNDİYİ SORAN ÇOK ALAN YOK”

Hindinin fiyatını duyan vatandaşın almaktan vazgeçtiğini belirten hindi üreticisi Cevat Tanrıkulu, “Hindi fiyatları normal ama işler oldukça düşük. İstediğimiz hindi talebi şu anda yok. Geçen sene bu zamanlarda çok daha fazla hindi satıyorduk. Piyasalardaki olumsuz hava, hindi satışlarını da etkiledi. Köy hindisinin kilosunu 28-30 liradan satıyoruz ama rağbet yok. Vatandaşlar hindiyi soruyorlar, ilgi gösteriyorlar ama fiyatını duyunca almaktan vazgeçiyorlar. Vatandaşlar hindiyi alıp yemek istiyor ama fiyatı bütçeleri zorluyor. Sadece hindi değil, kaz ve ördeğin fiyatını soran vatandaşlar da alım gücünden dolayı vazgeçiyorlar. Tek umudumuz yılbaşından önceki gün. Yine de bu seneki hindi satışlarından ümitsiziz” diye konuştu.

Hindi, kaz ve ördeğin fiyatının pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar da bütün tavuk almayı tercih ettiklerini dile getirdiler.

İHA