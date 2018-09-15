İBB’den toplu ulaşıma 470 milyon liralık ek paket

İBB kent genelinde toplu ulaşımda maliyetleri karşılama oranlarında artışa gitti. 55 ile 70 kuruş arasında artırılan sübvansiyon ödemesi için bütçeden 470 milyon lira çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelinde hizmet veren ve istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının sübvansiyon ödemelerine yapılan artışı oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclis toplantısında kent genelindeki toplu ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanması için sübvansiyon ödemelerinde zam yapılmasını görüşüldü.

Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş başta olmak üzere toplu taşıma işi yapanlar, belediyenin verdiği sübvansiyonun artırılmasını talep etti. Bunun üzerine İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu konuda bir rapor hazırladı.

Raporda, taşımacıların İstanbul sınırları içerisinde; kara, deniz ve raylı sistemleri kapsayan çok geniş bir alanda hizmet verdikleri belirtilerek, “Yüksek işletme maliyetleriyle çalışan özel sektör kuruluşlarından ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kent çeperinde hizmet sunan belediyemize ait işletmelerden oluşmakta ve bu taşımacılar bazı hatlarda ve saatlerde yapılan taşımacılıkta yeterli sayıda yolcu olmaması, ağırlıklı olarak indirimli/ücretsiz kart sahibi yolcuların taşınması, hattın uzunluğu, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve benzeri etkenlerden dolayı maliyetinin altında ücretlerle, şehrin her noktasına kamu adına ulaşım sunmaktadır.” denildi.

Toplu ulaşım hizmetinin belirtilen nedenlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması için sübvansiyon ödemelerinde artışın yapılması ve bunun da 1 Ekim 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olması gerektiği vurgulanan raporun ekinde, ücret artırımına ilişkin bir teklif de sunuldu.

Teklife göre, Şehir Hatları hariç istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm deniz ve kara toplu ulaşım araçlarının fiyatları 55 ile 70 kuruş arasında artırıldı. Maliyet karşılama oranı yüzde 70 ve altında olan araçlar başına tek geçiş için 70, maliyet karşılama oranı yüzde 70 ve yüzde 80 arasında olanlar için 65 kuruş ödenmesi uygun görüldü.

Maliyet karşılama oranı yüzde 80 ile yüzde 90 arasında olan araçlar için tek geçiş başına 60 kuruş verilirken, maliyet karşılama oranı yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için de tek geçiş başına 55 kuruş verilecek.

TOPLAM MALİYETİ 470 MİLYON LİRA

Ayrıca İstanbul Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri taşımalarında “hattın ücreti /tam bilet ücreti 2” ve üzeri olanlar için ise maliyet karşılama oranlarına göre sübvansiyon miktarı 2 kat olacak şekilde ödeme yapılacak. Yani bir hatta tek geçiş için çift bilet ücreti alınıyorsa bu araçlar için ödenecek miktar 140 kuruş olacak.

Raporu görüşen ve teklifi değerlendiren İBB Meclisi, toplu ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanması için sübvansiyon ödemelerinden yapılan ücret arıtımını oybirliğiyle kabul ederek Meclis’ten geçirdi.

Toplu ulaşım hizmeti verenlerin zamlı ücretleri 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayacak.

Haber sitelerinde yer alan bilgiye göre, bu destekler toplam 470 milyon liraya tekabül ediyor.

AA