İmar Barışının kapsamı seçim öncesi yine genişletildi

AKP’li milletvekillerinin önceki gece verdiği yasa teklifiyle Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki bazı gecekondu mahalleleri de İmar Barışı’ndan yararlanabilecek. 31 Aralık’ta sona erecek uygulamanın bu bölgelerde uzatılabileceği belirtiliyor.

Hükümetin 24 Haziran milletvekilleri seçimleri öncesinde hayata geçirdiği İmar Barışı uygulamasının kapsamı genişletildi. Yaklaşık 14 milyon yapı için seçim öncesi çıkarılan İmar Barışı düzenlemesinde İstanbul Boğazı ön görünümü ve etkilenme bölgesinde kalan yerler tepkiler üzerine kapsam dışı bırakılmıştı.

AKP'li milletvekillerinin önceki gece verdiği yasa teklifiyle Boğaz'da yer alan üç ilçede, ruhsatsız inşa edilmiş ve kaçak eklentisi olan yapıların İmar Barışı'ndan faydalanmasının önü açıldı. Yasa teklifinde yer alan kroki ve koordinatlara göre Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar sınırlarında bulunan bazı gecekondu mahalleleri İmar Barışı'ndan faydalanabilecek. 31 Aralık'ta sona erecek düzenlemede başvuru süresinin bu bölgelerde oturan yapı sahipleri için uzatılacağı belirtiliyor.

YALILAR DAHİL DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde İmar Barışı kapsamını genişleten düzenlemeyle ilgili dün Gaziantep'te yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı'ndan Boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale'de belirli alanları İmar Barışı'na dahil etmemiştik. Ancak Boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde Boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik,su ve doğal gaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar'da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil.”

Murat Kurum, İmar Barışı'na 9 milyon 210 bin kişinin başvurduğunu ve bu kişilerin 10 milyar 350 TL'lik bedeli yatırdığını da sözlerine ekledi.