IMF: Global ekonomi üzerinde fırtına bulutları birikiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, küresel ekonominin üzerinde fırtına bulutlarının birikmekte olduğunu ve hükümetler ile merkez bankalarının böyle bir durumla başa çıkacak donanıma belki de sahip olmadıklarını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, IMF’nin dünya ekonomisinin son iki yılda yaşadığı “güneşli” günlerde hükümetleri, “akan çatıyı tamir etmeleri” için sürekli olarak uyardığını söyledi.

Lipton, Bloomberg’in düzenlediği bir bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, “Pek çoğunuz gibi ben de fırtına bulutlarının yığıldığını görebiliyorum ve krizi önlemek için hazırlıkların tamamlanmadığından korkuyorum” dedi.

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Lipton bir kriz halinde politika yapıcıların baskı altında kalacaklarını ve kendilerini hiç deneyimleri olmayan durumlarda bulacaklarını belirterek, “Merkez bankaları muhtemelen hiç alışılmamış önlemleri denemek zorunda kalacaklar. Ancak ne kadar etkin olacakları bilinmediğinden, para politikasının yeterliği hakkında endişe duymakta haklı oluruz.” dedi.

Lipton pek çok hükümetin zaten yüksek düzeyde borçlandığına dikkat çekerek mali bir manevra alanı bulamayacaklarını ifade etti.

“Hükümetlerin 10 yıl önce yaşadıkları ekonomik bozulmayı karşılayacak rahat imkanlara sahip olmalarını beklememeliyiz” diyen Lipton, yarattığı mali yük dikkate alınırsa, teşviklerin de siyaseten kolay benimsenmeyeceğini söyledi.

EN BÜYÜK RİSK TİCARET SAVAŞI

Ancak en acil ve en büyük risk halen ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı. IMF’nin tahminine göre eğer tehdit olarak ileri sürülen tüm gümrük vergileri uygulanacak olursa, global GSYH’nin yüzde birinin dörtte üçü 2020 yılına kadar eriyecek.

Lipton, “Bu, (dünyanın) kendi eliyle kendini vurması olur. Dolayısıyla (ABD ile Çin’in açıkladıkları) en yeni ateşkesin gerilimlerin yoğunlaşması ya da yayılmasını önleyecek kalıcı bir anlaşma ile sonuçlanması çok önemlidir” dedi.

Lipton, eğer bu sonuç sağlanamaz ve bir kilitlenme meydana gelirse, küresel ekonomide meydana gelecek bir “parçalanmanın” ekonominin yavaşlamasına yol açacağını söyledi.

REUTERS