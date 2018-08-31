İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı: Zammı kestiremiyoruz

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. İzmir ve Ankara illerinin servis ücret fiyatları belli olurken İstanbul'un servis ücret fiyatları hala belli değil. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk girdi maliyetlerinin çok arttığını belirterek, "Yapılacak zammı şu an kestiremiyoruz" diye konuştu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi iki büyük ilde servis ücretleri belli olurken İstanbul’da hala belirlenmiş değil. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, zam konusunda ne kadar bir zam teklifi göndereceklerinin şu an belli olmadığını ancak 5 Eylül(Çarşamba) günü taslağın belli olacağını söylüyor. Öztürk bu yıl ki servis fiyatlarını araç lastiğinden akaryakıt fiyatlarına tüm kalemlerin etkileyeceğini söylüyor.

FİYATLAR BELLİ DEĞİL

Başkan Hamza Öztürk sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul servis ücreti fiyatları daha belli değil.” dedi. Öztürk girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı zammın henüz belli olmadığını belirterek, “Yapılacak zammın bugünden kestiremiyoruz. Çarşamba günü net bir taslak fiyatı belli olur” ifadelerini kullandı. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı konuşmasının devamında, “Mazot, yedek parça, Araç kaskosu, lastik fiyatları, asgari ücret, şoför maaşı gibi maddeler götüreceğimiz zam teklifinde etkili olacak.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl aylık 175 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 190 liraya çıkmıştı. Aylık 190 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret bu yıl 210 liraya, 3-5 kilometreler 205 liradan 230 liraya çıkarılmıştı.

YAPILAN ZAM DEVEDE KULAK

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ise yapılan zamdan memnun olmadıklarını çünkü araç fiyatlarından akaryakıt fiyatlarına kadar birçok kalem ürüne zam geldiğini belirtti. Başkan Seyfi, “Ankara servis ücretlerine %13 oranında bir zam yapıldı. Bu yapılan zam bizim masraflarımızın yanında devede kulak. Geçen yıl sıfır bir ara. 245 bin lira iken şimdi 280 bin lira… Akaryakıt deseniz öyle. Vatandaşın hali de ortada. Ayrıca bu fiyatlar 5 yıl öncesinin fiyatları. Birçok servisçinin geliri yüzde 50 oranında eridi.” ifadelerini kullandı.

YAPILAN ZAM BEKLENTİMİZİN ALTINDA

İzmir Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise,” Bu yıl ki zam beklentimizin altında. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Eskiden aracımızı servise götürürken bin TL ücret öderdik. Şimdi 2 bin TL’yi geçiyor. Akaryakıt fiyatı deseniz yüzde 41 oranında zamlandı. Ancak vatandaşın durumuyla da empati yapmak gerekir. Vatandaş acısından düşündüğümüzde ise bir şey diyemiyoruz.” dedi.

BUGÜNLER GEÇECEK

Başkan Bostancı, ” Servis aracı satış fiyatları aldı başını gitti. 6-7 ay öncesine kadar 240 bin lira olan bir araç şimdi 300 bin TL yedek parça yine öyle. Ancak bugünler de geçecek. İyi günler illaki gelecek.” ifadelerini kullandı.