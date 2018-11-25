İstanbul’un 39 ilçesinin 2019 bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, 39 ilçenin toplam 16 milyar 695 milyon 986 bin 297 liralık 2019 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Esenyurt, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeye sahip olurken, Adalar, 41 milyon lirayla son sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.

Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis’ten geçti.

ESENYURT İLK SIRADA

Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt’u, 670’er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650’şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti.

Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi’nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi’nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi’nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.

İBB Meclisi’nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:

Belediye 2019 yılı bütçesi (TL) Esenyurt 900 milyon 652 bin Kadıköy 670 milyon Şişli 670 milyon Küçükçekmece 650 milyon Üsküdar 650 milyon Kartal 615 milyon Pendik 610 milyon Ümraniye 550 milyon Başakşehir 540 milyon Bağcılar 525 milyon 410 bin Ataşehir 518 milyon Zeytinburnu 505 milyon Maltepe 488 milyon 406 bin Bakırköy 481 milyon 935 bin Beylikdüzü 481 milyon 181 bin Sancaktepe 466 milyon 232 bin Beykoz 465 milyon Beşiktaş 436 milyon Sultangazi 435 milyon Bahçelievler 426 milyon 327 bin Sarıyer 421 milyon 909 bin Büyükçekmece 409 milyon Fatih 391 milyon 792 bin Eyüpsultan 380 milyon Gaziosmanpaşa 379 milyon Esenler 375 milyon 100 bin Kağıthane 370 milyon 177 bin Tuzla 325 milyon 65 bin Avcılar 325 milyon Beyoğlu 325 milyon Sultanbeyli 313 milyon Arnavutköy 311 milyon Bayrampaşa 301 milyon 500 bin Çekmeköy 270 milyon Silivri 254 milyon 500 bin Güngören 245 milyon 800 bin Çatalca 88 milyon Şile 85 milyon Adalar 41 milyon

AA