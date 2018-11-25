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İstanbul’un 39 ilçesinin 2019 bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, 39 ilçenin toplam 16 milyar 695 milyon 986 bin 297 liralık 2019 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Esenyurt, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeye sahip olurken, Adalar, 41 milyon lirayla son sırada yer aldı.

android-time 16:07
Haberler Ekonomi
İstanbul’un 39 ilçesinin 2019 bütçesi onaylandı
İBB Meclisi, 39 ilçenin toplam 16 milyar 695 milyon 986 bin 297 liralık 2019 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Esenyurt, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeye sahip olurken, Adalar, 41 milyon lirayla son sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.

Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis’ten geçti.

ESENYURT İLK SIRADA

Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt’u, 670’er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650’şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti.

Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi’nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi’nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi’nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.

İBB Meclisi’nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:

Belediye2019 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt900 milyon 652 bin
Kadıköy670 milyon
Şişli670 milyon
Küçükçekmece650 milyon
Üsküdar650 milyon
Kartal615 milyon
Pendik610 milyon
Ümraniye550 milyon
Başakşehir540 milyon
Bağcılar525 milyon 410 bin
Ataşehir518 milyon
Zeytinburnu505 milyon
Maltepe488 milyon 406 bin
Bakırköy481 milyon 935 bin
Beylikdüzü481 milyon 181 bin
Sancaktepe466 milyon 232 bin
Beykoz465 milyon
Beşiktaş436 milyon
Sultangazi435 milyon
Bahçelievler426 milyon 327 bin
Sarıyer421 milyon 909 bin
Büyükçekmece409 milyon
Fatih391 milyon 792 bin
Eyüpsultan380 milyon
Gaziosmanpaşa379 milyon
Esenler375 milyon 100 bin
Kağıthane370 milyon 177 bin
Tuzla325 milyon 65 bin
Avcılar325 milyon
Beyoğlu325 milyon
Sultanbeyli313 milyon
Arnavutköy311 milyon
Bayrampaşa301 milyon 500 bin
Çekmeköy270 milyon
Silivri254 milyon 500 bin
Güngören245 milyon 800 bin
Çatalca88 milyon
Şile85 milyon
Adalar41 milyon

AA

Son güncelleme: android-time 17:0925.11.2018
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