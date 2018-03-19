Euro rekorlar kırıyor: 0 km otomobile 15 bin TL zam!

Euronun tarihi zirveye çıkması otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Türkiye'ye giriş fiyatı 12 bin euro olan bir otomobilin eylül ayından bu yana satış fiyatına vergiler dahil 15 bin TL zam geldi. Lüks modelde fark 33 bin TL'ye çıktı. Veya siparişini önceden verdiğiniz otomobil 6 ay sonra gelince de öncesinden kabarık bir fatura ile karşılaşabiliyorsunuz.

Herkesin hayalini süslemez mi sıfır kilometre otomobil satın almak? Bu defa sıfır km ve ithal otomobil satın alırken özellikle herkesin merak ettiği kur farkı konusu üzerine yoğunlaşalım istedik.,

Satın almak istediğiniz sıfır otomobil, eğer talep gören bir model ise ne yazık ki istediğiniz donanımda ve renkte olan bir araç için sıra beklemeniz gerekiyor. Çünkü bunun sebebi: talebi yüksek olan otomobillerin distribütörlerine uygulanan bir kota var ve bu kota, içinde bulunduğunuz ay için dolmuşsa bir sonraki ay için merkez ile anlaşma yapmak. Bu durumda satıcının bir sonraki satış kotasından kullanmak için merkezle anlaşma yapmasına yol açıyor

TABLO ORTADA

Bu konu aşıldıktan sonra sıra sizin istediğiniz donanımda olan aracı seçmeye geliyor. Her durumda satışçıların elinde, önceden sipariş edilmiş ve alınmamış, teslime hazır bir otomobil bulunuyor. Bu model size uygunsa eğer “hem fiyat hem de donanım” açısından bu otomobili alıp gidiyorsunuz. Uygun değilse de istediğiniz detayları işaretleyip satış temsilcisinin size teslim sürecini söylemesini bekliyorsunuz. Teslim için size 6 sonrasına gün verildi diyelim, yani siz 2017 yılının Eylül ayında bir otomobil siparişi verdiniz. Ve kaporanızı yatırdınız. O dönemde 1 euro 4.0962 tl ve sizin sipariş verdiğiniz kompakt sınıf otomobilin Türkiye’ye giriş fiyatı 12 bin euro ve 24 bin euro olan iki araçta kaporasını önden yatıranların ve yeni araç alacakların zarar tablosu…



Basit olarak yapmış olduğumuz hesaplamadaki otomobil kompakt sınıf bir otomobildi. Peki Türkiye’ye vergisiz olarak 25 bin euro’ya giren bir otomobilde fiyat farkı Eylül 2017’den Mart 2018’e ne oluyor?

Eylül 2017 : 4.0962 x 25000 = 102405 tl + vergiler (ötv %50:51202,5 tl + KDV %18: 27649,35 tl + MTV : 517,5 tl + Trafik tescil işlemleri: 507,7 tl) = 182282,05 tl

Mart 2018 : 4.8370 x 25000 = 120925 tl + vergiler (ötv %50:60462,5 tl + KDV %18: 32649,75 tl + MTV : 711,5 tl + Trafik tescil işlemleri: 507,7 tl) = 215256,45 tl

Otomobilin ülkemize girişindeki fiyat değişimi 12 bin euro’luk kompakt sınıf modelde : 15928,6 tl

25 bin euroluk model de ise bu değişim : 32974,4 tl!

Trafik tescil masraflarında kesinlikle bir zam olmuştur ancak biz bu değerleri sabit tutarak size hesap yaptık.