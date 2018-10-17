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Kenan Sofuoğlu Lamborghini’de euro kurunu 5.72’ye sabitledi

AKP'li Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili 13 Eylül'de 385 bin euroya internette satışa çıkarılmıştı. Dövizle sözleşme yapılmasının yasaklanmasının ardından Sofuoğlu internetteki aracının ilanını tekrar yeniledi ve euro kurunu 5.72'ye sabitledi. Sofuoğlu'nun şu an aracı 2.205.000 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Araç bir aydır alıcısını bekliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 16:46 17 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Kenan Sofuoğlu Lamborghini’de euro kurunu 5.72’ye sabitledi
AKP'li Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili 13 Eylül'de 385 bin euroya internette satışa çıkarılmıştı. Dövizle sözleşme yapılmasının yasaklanmasının ardından Sofuoğlu internetteki aracının ilanını tekrar yeniledi ve euro kurunu 5.72'ye sabitledi. Sofuoğlu'nun şu an aracı 2.205.000 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Araç bir aydır alıcısını bekliyor.

‘Motorumun sesinden TBMM’ye geldiğimi anlayacaklar’ diyen AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM’ye gitmişti. Sofuoğlu’nun aracının ‘misafir araç’ ‘MA’ plakalı olması dikkat çekmişti.

Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı. Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce’de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 13 Eylül 2018 tarihinde 385 bin euroya (yaklaşık 2 milyon 850 bin lira) satışa çıkarmıştı.

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Yine aynı firma tarafından satılan araç 14 Ekim tarihinde euro kuru 5.72 TL’ye sabitleyerek tekrar görücüye çıkarıldı. Sofuoğlu’nun aracı şu an 2.205.000 TL’ye alıcısını bekliyor.

13 Ekim’de euro kuru 6.80 üzerinden işlem görüyordu. 385 bin euroluk araç TL’ye çevrildiğinde 2.618.000 TL yapıyordu. Sofuoğlu geçen günlerde ise aracını 2 milyon 205 bin TL’den satışa çıkardı yani euro kurunu 5.72’ye sabitledi.

Satışı yapan firmayla konuştuğumuz yetkililer sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Fiyatı geçen ilana göre düşürdük. Lüks bir araç hemen satılmaz. Satılmasını bekliyoruz” dedi.

 

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Son güncelleme: android-time 16:4717.10.2018
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