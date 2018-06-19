Kiraz ihracatına Dünya Kupası dopingi

Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya kiraz ihracatı, 17 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 12 bin 900 tona ulaştı. Yurt dışına gönderilen 45 bin 196 ton kirazın yüzde 28'ini Rusya aldı.

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya kiraz ihracatı, bu yıl 17 Haziran itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 12 bin 900 tona çıktı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçılar Birliğinden aldığı bilgiye göre, bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi ve hasadın 10 gün civarında erken başlaması kiraz ihracatına olumlu yansıdı.

Bu yıl Türkiye geneli kiraz dış satımı, 17 Haziran itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 24 bin 72 tondan 45 bin 196 tona, değer olarak ise yüzde 67 yükselişle 63,6 milyondan 106,4 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemler içinde, Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya dış satım ise yüzde 117 arttı. Miktar olarak dış satımın 5 bin 945 tondan 12 bin 900 tona yükseldiği Rusya’ya değer olarak ihracat yüzde 77 artışla 10,7 milyondan 19 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin bu yıl 17 Haziran’a kadar yurt dışına gönderdiği kirazın yüzde 28’ini Rusya tüketti.

“YOĞUN KİRAZ TALEBİ VAR”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türk kirazında ihracatın bu yıl sevindirici boyutlarda olduğunu söyledi.

Avrupa kadar bu yıl özellikle Rusya’dan yüksek talep geldiğini ifade eden Yazgan, “Kiraz ihracatının Rusya’ya yüzde 117 artış göstermesi bizim açımızdan çok olumlu ve sevindirici. Dünya Kupası’nın kiraz ihracatına olumlu etkisi oldu. Dünya Kupası maçlarını izlemeye giden farklı ülkelerin taraftarlarına Türk kirazı yediriyoruz.” dedi.

İhracat artışında Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin de etkisi olduğunu vurgulayan Yazgan, Avrupa marketlerinin de bu dönemde yoğun kiraz talebinde bulunduğunu kaydetti.

AA