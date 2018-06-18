KOBİ’ler için yerli derecelendirme kuruluşu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, özel sektör eliyle KOBİ'leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“TCMB ENFLASYON HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA GEREKENİ YAPACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta hükümet yapısını açıklayacağını belirten Ertem, “Bugün ve yarın Hazine ihaleleri var, onların da olumlu geçeceğini düşünüyorum. OHAL kalkacak bu piyasalarda olumlu algılanacak. TCMB şimdiye kadar yaptığı gibi enflasyon hedefleri doğrultusunda gerekeni yapacak.” ifadelerini kullandı.

KOBİLER İÇİN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU

KOBİ’leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuracaklarını açıklayan Cemil Ertem, “Devletin değil özel sektörün yapacağı derecelendirme kuruluşu seçimlerden hemen sonra devreye girecek. Bu derecelendirme kuruluşu zamanla uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Bu kuruluş bankaların kredi verebilmesini rahatlatacak, faizlerdeki köpüğü alacak.” dedi.

“GIDA ENFLASYONUNUN ÖNLENMESİ İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILACAK”

Gıda enflasyonunu önleyici önlemler alınması, tarladan sofraya sürecin denetlenmesinin, hal yasasının yeniden gözden geçirilmesinin gündeme gelebileceğini belirten Ertem, “Gıda enflasyonunu önlenmesi için ciddi adımlar atılacak. Seçim sonrası reel ve finans sektörü işbirliğini kuvvetlendirme konusunda güçlü düzenlemeler gündeme gelecek. İlk 500 kuruluşun bile en önemli sorunu finansmana ulaşım ve yüksek finansman maliyeti; bu önlemlerle aşağı çekilmesi gereken bir durum.” açıklamasında bulundu.

REUTERS