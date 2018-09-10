Markalardan üzücü manifesto! 2 saat geç açtılar

Türk Lirasındaki değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi zor durumda bıraktı. Döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan markalar, İstanbul’daki 3 AVM’de mağazalarını iki saat geç açtı. Birleşik Markalar Derneği son dönemde içinden geçtiğimiz ekonomik durumu manifesto gibi bir açıklamayla ortaya koydu.

İstanbul'da 3 AVM'de mağazaların iki saat geç açılması konusunda BMD Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, markalı organize perakende sektöründe son yıllarda yaşananlara dikkat çekildi.

BMD Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi için vazgeçilmez önemi bulunan perakende sektörünün iki yıldır türbülansla karşı karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı. Türbülansın son haftalarda şiddetini daha da arttığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON BİR HAFTADA ÜÇ MARKA KONKORDATO İLAN ETMEK ZORUNDA KALDI

“Sektörü derinden sarsan sorun temel olarak dövize bağlı maliyet artışından kaynaklanıyor. Sezon başında satış fiyatlaması yapılan ürünlerin maliyeti her gün artan kira ve imalat giderleriyle neredeyse satış fiyatını yakalıyor. Bu durum perakende ticareti sürdürülebilir olmaktan çıkarırken, oluşumu on yılları bulan markalarımızın faaliyetini sona erdirecek bir tehdit haline gelmiş bulunuyor. Üzülerek izlediğimiz gibi son bir haftada köklü üç markamız konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

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ÜLKE GERÇEKLERİNİ ISRARLA GÖRMEK İSTEMİYORLAR

Markalarımız Türkiye'de faaliyet gösteren AVM yatırımcılarının üçte ikisi ile neredeyse hiçbir sorun yaşamadan tam bir iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan üçte birlik AVM yatırımcısı ise omuz omuza verip dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde ülke gerçeklerini ısrarla görmek istemiyor. Eylül ayında kamuoyu baskısıyla söz konusu AVM'lerin önemli bir kısmı günlük kurdan ‘göstermelik' bir şekilde vazgeçti. Buna rağmen kira faturaları yılbaşına oranla yüzde 31, son bir yıla oranla ise yüzde 46 daha yüksek olarak düzenlendi.”

İŞ BİRLİĞİNE GİTMEYEN AVM'LERİN OYALAMA TAKTİĞİ SÜRÜYOR

İşbirliğine gitmeyen AVM yatırımcılarının önceden olduğu gibi yine ‘oyalama' taktiğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “400 bin kişiye sağladığı istihdam ile sosyal sorumluluğunun bilincinde olan BMD yönetiminin temel amacı çarşıların ve mağazaların kapanmaması için kamuoyunun dikkatini sorunlara çekmek ve çözüm önerileri sunmak” denildi.