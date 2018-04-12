Motorine ikinci zam! Sosyal medyada büyük tepki

Motorinin litre fiyatı iki günde 30 zamlanacak! Dün yapılan 17 kuruş zammın ardından PÜİS, bugün de 13 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Art arda yapılan iki zam haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Vatandaş büyük tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları...

Motorine dün gelen 17 kuruşluk zammın ardından, bugünde 13 kuruş zam geldi. Ama milletimiz rahat olsun, değer kaybeden Türk Lirası değil, değerlenen motorin! — YASiN ERGÜL (@yasinergull) 12 Nisan 2018

Motorin’e 17 kuruş zam gelmişti şokunu atlatamadan bu gece 13 kuruş daha gelecekmiş.. Allahım sen bize sabır ver yarabbim biz nasıl bir zamana denk geldik… — srkn apydn… (@serkan_apaydn) 12 Nisan 2018

Dün 15 kuruş zam alan motorin bugün 13 kuruş zam almış. Hadi yine iyisiniz zam azalmış. — Davud (@D_a_v_u_d) 12 Nisan 2018

Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatı : İstanbul 5.67 Ankara 5.64 İzmir 5.63 Avrupa bizi kıskaniyi — Yiğmir (@Yagmur_1903) 12 Nisan 2018

Akaryakıt -motorin- kontrolden çıkmış araç gibi duracağı yok

sürekli rakam değişiyor — İbrahim Selvi (@Ibrahmselvi) 12 Nisan 2018

#motorin e zam yapmak demek iğneden ipliğe herşeye zam demek rafineri fiyatı 1.80-90 olan motorin nasıl 5.60 dan satılır… — Öylesinehesap (@oylesinehesap01) 12 Nisan 2018

Motorin dün 17 kuruş zamlanmıştı bugün de 13 kuruş zamlanacakmış geçmiş olsun — Doğan Yılmaz TR (@Dgnylmzz) 12 Nisan 2018

Aracimi gecen sene aldigimda motorin 3.61 civarindaydi su an iki gun itibariyle 30 kurus daha zam geldi yaklasik 5.65 civari olacak hemde 1 senede — Berkay Arslan (@barrslan) 12 Nisan 2018

Motorin mi ?dolar mı ? Euro mu? Sizce kim kazanacak rakipler çok güçlü #dolar #SonDakika # — Mustafa Can (@mustafcan11) 12 Nisan 2018