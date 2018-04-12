Motorine ikinci zam! Sosyal medyada büyük tepki

Motorine dün gelen 17 kuruşluk zammın ardından, bugünde 13 kuruş zam geldi.
Ama milletimiz rahat olsun, değer kaybeden Türk Lirası değil, değerlenen motorin!
— YASiN ERGÜL (@yasinergull) 12 Nisan 2018
Motorin’e 17 kuruş zam gelmişti şokunu atlatamadan bu gece 13 kuruş daha gelecekmiş.. Allahım sen bize sabır ver yarabbim biz nasıl bir zamana denk geldik…
— srkn apydn… (@serkan_apaydn) 12 Nisan 2018
Dün 15 kuruş zam alan motorin bugün 13 kuruş zam almış. Hadi yine iyisiniz zam azalmış.
— Davud (@D_a_v_u_d) 12 Nisan 2018
Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatı : İstanbul 5.67 Ankara 5.64 İzmir 5.63
Avrupa bizi kıskaniyi
— Yiğmir (@Yagmur_1903) 12 Nisan 2018
Akaryakıt -motorin- kontrolden çıkmış araç gibi duracağı yok
sürekli rakam değişiyor
— İbrahim Selvi (@Ibrahmselvi) 12 Nisan 2018
#motorin e zam yapmak demek iğneden ipliğe herşeye zam demek rafineri fiyatı 1.80-90 olan motorin nasıl 5.60 dan satılır…
— Öylesinehesap (@oylesinehesap01) 12 Nisan 2018
Motorin dün 17 kuruş zamlanmıştı bugün de 13 kuruş zamlanacakmış geçmiş olsun
— Doğan Yılmaz TR (@Dgnylmzz) 12 Nisan 2018
Aracimi gecen sene aldigimda motorin 3.61 civarindaydi su an iki gun itibariyle 30 kurus daha zam geldi yaklasik 5.65 civari olacak hemde 1 senede
— Berkay Arslan (@barrslan) 12 Nisan 2018
Motorin mi ?dolar mı ? Euro mu? Sizce kim kazanacak rakipler çok güçlü #dolar #SonDakika #
— Mustafa Can (@mustafcan11) 12 Nisan 2018
Motorine dün 17 kuruş zam gelmişti ya; bu geceden itibaren 13 kuruş daha zam geldi.
Pardon güncelleme yapıldı.
— Ayla (@07Ayla35) 12 Nisan 2018