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Motorine ikinci zam! Sosyal medyada büyük tepki

Motorinin litre fiyatı iki günde 30 zamlanacak! Dün yapılan 17 kuruş zammın ardından PÜİS, bugün de 13 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Art arda yapılan iki zam haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Vatandaş büyük tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları...

android-time 10:48 12 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Motorine ikinci zam! Sosyal medyada büyük tepki
Motorinin litre fiyatı iki günde 30 zamlanacak! Dün yapılan 17 kuruş zammın ardından PÜİS, bugün de 13 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Art arda yapılan iki zam haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Vatandaş büyük tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları...

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