New York ve Erbil arasındaki fark 171 TL

Bağımsızlık referandumu nedeniyle gerilen ilişkiler sonucu Erbil uçuşlarını askıya alan THY, dün seferlere tekrar başladı. Erbil bilet fiyatları ise el yakıyor. 11 saat 5 dakika süren ABD yolculuğu ile 2 saat 20 dakika süren Erbil yolculuğu arasında sadece 171 TL fark var.

Son dönemde İstanbul-Erbil (Irak) arası uçak biletlerinin fiyatları el yakıyor. Erbil uçuşlarının biletleri ABD biletleri ile yarışıyor. THY’nin sitesinden derlediğimiz bilgilere göre İstanbul-Erbil uçuşlarında tek kişi gidiş dönüş biletler 3 bin 500 TL’den başlayıp 3 bin 939 TL’ye kadar çıkabiliyor.

11 saat 5 dakika süren ABD yolculuğu ile 2 saat 20 dakika süren Erbil yolculuğu arasında sadece 171 TL fark var.

THY yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Erbil uçuşlarında fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedeni ise biletlere çok fazla talep olması.

DÜN BAŞLADI

6 ay önce Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki bağımsızlık referandumu gerginliği sebebiyle Türkiye’den Kuzey Irak’a uçuşlar durdurulmuştu. Aradan zaman geçmesiyle ilişkiler normalleşmeye başladı. Ve dün Erbil’e uçuşlar tekrar başladı.