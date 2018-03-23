Özyeğin: Türklerin dünyadaki başarısını konuşmak hepimize moral verecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen 7. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında konuşan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Türkiye’de 2010 yılında 11 girişim 19 milyon dolar, 2017 yılında 167 girişim 177 milyon dolar yatırım aldı. Türkiye, bu konuda zamanla Avrupa’daki bazı ülkeleri yakalayacak. Türk insanı son derece girişimci. Dünyadaki başarılarımızın daha fazla konuşulması gerekiyor, bu herkese moral verecek” dedi.

Otomotivde Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile sektörde ilk ve tek girişimcilik platformunu kuran OİB, Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan endüstride, katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor. İki gün süren etkinliğe konuşmacı olarak katılan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin de “Genç Girişimcilere Tavsiyeler” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'de girişimciliğin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliğine çok iş düştüğüne dikkat çeken Özyeğin, “Bugün mevcut olan pek çok iş kolunun beş yıl önce olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla sadece Türkiye'ye değil, blockchain, büyük veri ve yapay zeka gibi kavramların gün geçtikte hakim olmaya başladığı bir dünyaya mezunlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bir öğrencimiz yurtdışından beni arayıp ‘Dünyaca ünlü bir şefle birlikte çalışıyorum' dediğinde gurur duyuyorum. Beş hukuk fakültesi mezunu öğrencimiz avukatlık bürosu açıp ziyaretime geliyor, ben de rekabet ederek kendilerini geliştirmeleri için onlara destek oluyorum. Türk üniversiteleri muazzam bir meydan okumaya sahip. Hepimizin amacı, Türk'ün şanını dünyaya yaymak” diye konuştu.

Konuşmasında Özyeğin Üniversitesi'nin Türkiye'nin ilk dört yıllık Girişimcilik lisans programını açan üniversite olduğuna da dikkat çeken Hüsnü Özyeğin, “Çok sayıda girişimim oldu ve birçok şirket kurdum. Çünkü bir işi sıfırdan kurmak ve geliştiğini görmek bana her zaman mutluluk verdi. Yeni girişimler kurmaya devam ederken, yeni girişimcilere de yol açmak gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle ülkemize bir girişimci ordusu lazım, dolayısıyla girişimci mezunlar verecek bir üniversite kurmam gerekiyor dedim. Özyeğin Üniversitesi'ni de bu inançla kurdum. Bugün, öğrencilerimizin girişimleriyle gurur duyuyorum. Üniversite olarak yedi yılda 70 şirketin kuruluşuna destek verdik. ÖzÜ-X binamızda herkese açık, girişimcileri destekleyen bir ortam yarattık” dedi.

ELON MUSK OYUNU BOZDU, ÇİN KARLI ÇIKTI

Dünya otomotiv endüstrisinde sıfır kaza, trafik ve emisyon için yaşanan dönüşüm sürecini de değerlendiren Özyeğin, Tesla'nın yaratıcısı Elon Musk'ın otomotiv sektöründe oyunu bozduğunu, bu durumun sanılanın aksine ABD'lilere değil en çok Çinlilere yarayacağını söyleyen Hüsnü Özyeğin, “Bir oyun bozulduğu zaman, kartlar yeniden dağıldığında, Çinliler karlı çıkacak. Şimdiye dek dünyada 2 milyon adetten fazla elektrikli araç satıldı. Bu rakamın yaklaşık 1 milyon adedini Çin sattı. Geçen yıl ABD'de satılan elektrikli araç sayısı 160 bin adet iken, Çin'de ise 650 bin adet satıldı. Çinliler çok sabırlıdır ve çok büyük sermayeye sahipler. Önce Volvo'yu aldılar. Ve Volvo, araçlarının yüzde 100'ünü elektrikli yapacağını ilan eden ilk marka oldu. Çinliler şimdi de Daimler'in peşinde. Çin hükümeti geçen hafta da benzinli ve hibrit araçları yakında tamamen yasaklayacağını ilan etti. Zira emisyonda dünyadaki en kötü ülke durumunda. Ocak ve şubatta Pekin'e giderseniz nefes alamazsınız. ABD'de ise 2030 yılına kadar benzinli ve hibrit 200 milyon adet aracın yollardan çekileceği tahmin ediliyor. Çünkü ABD'lilerin harcadığı benzin parası yılda 10 bin dolar. Çoğu kişi aracını satıp Uber kullanacak” dedi.

BANKA KURMAK İÇİN EVİNİ SATTI, KİRADA OTURDU

Hüsnü Özyeğin, konuşmasında hayatı boyunca bir girişimci olarak attığı adımlardan örnekler aktararak gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Yıllar önce kendi bankamı kurmaya karar verdiğimde iki evimi ve arabamı satıp, kiraya çıkmıştım. O dönemde 8 milyon dolar sermaye ile kurduğum bankayı, 19 yıl sonra 5,5 milyar dolara sattım. Dünyada bankacılık sektöründe bunun benzeri bir olay daha yoktur. Girişimciyseniz, her şeyinizi ortaya koyarak risk almanız gerekiyor. Gençlere bu anlamda özgüven sahibi olmalarını; başarısızlıklarını da bir fırsat olarak görüp yılmamalarını öneriyorum. Sevdiğiniz işi yapın, işinize aşık olun ve çalışarak deneyim kazanın. Hayatımızda şansın önemli bir yeri var. Gençlere sadece karşılarına çıkan şansları değerlendirmelerini değil, kendi şanslarını da yaratmalarını tavsiye ediyorum.”