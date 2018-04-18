Pana Yapı mağdurları suç duyurusunda bulundu: ‘İkinci Çiftlik Bank vakası olmasından korkuyoruz’

Fikirtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm projesine giren Pana Yapı’nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat'ın, mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Pana Yapı’ya bağlı şirketlerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, “Projenin teslim tarihi Haziran 2018. Teslim tarihi geçmiş değil ama endişemiz projenin ikinci Çiftlik Bank vakasına dönüşmesi” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüm projesine giren, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz'a ait Pana Yapı'nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat, mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurdu. İnşaatın durdurulması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelerek Pana Yapı'ya bağlı şirketlerin yöneticileri Raci Şaşmaz, Murat Aydınlı, Maruf Dindar, Ahmet Mahir Şaşmaz, Sadettin Namoğlu ve Muhammed Muhit Kayaoğlu hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “güveni kötüye kullanma” ve “vergi kaçakçılığı” suçlarını işledikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘ŞİRKETLER RACİ ŞAŞMAZ'IN DENİLDİ'

Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur vatandaşların Fikirtepe'deki Brooklyn projesinden daire satın aldıklarını, sözleşmeyi yaparken daireyi Pana Yapı'dan aldıklarını zannettikleri iddia edildi. Projeye para yatıranların daireyi Selimoğlu İnşaat'tan aldıklarını sözleşme yapılırken öğrendiklerinin belirtildiği dilekçede, ruhsatın Selimoğlu İnşaat adına alındığı için Pana Yapı'nın satış yapamayacağının, tüm şirketlerin sahibinin Raci Şaşmaz olduğunun söylendiği kaydedildi.

ŞİRKET, ÇAYCI'YA DEVREDİLMİŞ

Binaların bitirilmesini beklerken, şirketlerin içinin planlı olarak boşaltılıp malvarlıklarının değerinin altında danışıklı olarak satıldığının anlatıldığı dilekçede, “2.11.2017'de devreden pay sahiplerinden biri olan Raci Şaşmaz'ın şirketlerinde çaycı olarak çalışan Muhammed Muhit Kayaoğlu'na şirket devredilmiş, yönetime tek başına gelmiştir. Şirketin malvarlığı sıfırlanmış, inşaatlar terk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

SATIŞLAR PANA YAPI OFİSİNDE YAPILMIŞ

Brooklyn Park, Brooklyn Life, Brooklyn Dream ve Brooklyn City projelerinin tamamının Pana Yapı projeleri olarak tanıtıldığının ayrıca internete ve televizyonlara reklam verilerek tanıtımının yapıldığının kaydedildiği dilekçede, satışların Pana Yapı'nın satış ofisinden yapıldığı anlatıldı. Dilekçede, “Tüm bu pazarlamalar yapılırken Brooklyn City projesine Katarlı ortak alındığının reklamı yapılmıştır. Brooklyn City projesinin müteahhitlik hakkı Selimoğlu İnşaat'ta idi” iddiasında bulunuldu.

‘700 MİLYON TL TOPLANDI, ÇİVİ ÇAKILMADI'

Dilekçede, “Şirket, Brooklyn Life projesinde kendi payına düşen dairelerin 4/5'ini, Brooklyn Dream projesinde 3/4'ünü satmış, bedellerin tamamını peşin, kredi veya senete bağlamıştır. Vadeli alacaklarını da faktoring şirketlerine kırdırıp, nakde çevirmiştir. 2016-2017 toplamda 700 milyon TL para toplamış ancak 2017 başından beri inşaata çivi dahi çakmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR TALEP EDİLDİ

Şirket yöneticileri ve pay sahiplerinin açılabilecek davalar neticesinde yurt dışına kaçma ve mallarını kaçırma ihtimallerinin bulunduğunun belirtildiği dilekçede, Pana Yapı'nın sahibi Raci Şaşmaz ve diğer yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarının mal varlıklarına tedbir konulması ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması talep edildi.

‘ENDİŞEMİZ 2. ÇİFTLİK BANK VAKASINA DÖNÜŞÜRSE DİYE'

Pana Yapı'nın Fikirtepe'deki projesine 507 bin TL yatıran emekli asker Mustafa Ege, “İstanbul'a 2011 yılında geldim. Tüm kazandıklarımızı bu projeye yatırdık. 1 milyon TL yatıran da var. Bizler sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirdik. Ancak karşımızdakiler öyle değil. Başbakanımız temelini attı diye, devletin referansıyla bu projeye girdik. Projenin teslim tarihi Haziran 2018. Teslim tarihi geçmiş değil ama endişemiz projenin ikinci Çiftlik Bank vakasına dönüşmesi” dedi.

İNŞAAT MAĞDURLARI DERNEK KURMALI

Diğer taraftan İflas ettiğini duyuran İnanlar İnşaat iki yıl önce ev alıp oturan ancak tapusunu bir türlü alamayan 150 kişi dava açmak için avukatların yolunu tuttu. Hukukçular ise ‘Mağdurlar birlikte hareket etmeli hatta dernek kurmalı ' dedi. Banka kredisiyle ev alanların daha az mağdur olması bekleniyor.

ŞİRKETİN MALVARLIĞI BORÇLARA KARŞILIK DEĞİL

Türkiye’de bugüne kadar 220’nin üzerinde proje geliştiren İnanlar İnşaat’tan konut satın alıp tapusunu 2 yıldır üzerindeki ipotekler nedeniyle alamayan mağdurlardan bir çoğunun avukatlığını üstlenen Avukat Mahmut Omurtak şirketin malvarlıklarının borçlarına karışlık olamayacağını söyledi.