Ramazan internet satışlarını katladı

Ramazan ayında başta gıda ve içecek olmak üzere internetten yapılan alışverişlerde geçtiğimiz seneye göre iki katı aşkın artış yaşandı.

Ramazan ayında başta gıda ve içecek olmak üzere internetten yapılan alışverişlerde geçtiğimiz seneye göre iki katı aşkın artış yaşandı. Tüketiciler bu sene sıcak havaların da etkisiyle eksiklerini online alışverişle tamamladı.

Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle, daha fazla sayıda tüketici günlük alışverişlerinden toptan alışverişe, teknolojiden gıdaya ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamayı tercih etti. Ramazan alışverişleri için çarşı pazarı dolduran tüketiciler, bunun yanı sıra e-ticarete de ivme kazandırdı.

Geçtiğimiz senelere oranla bu sene önemli artışlar yaşayan e-ticarette firmalar tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için yarışırken, şirketler ramazana özel hazırlanan koliler, hayata geçirilen kampanyalar, indirimler ve promosyonlarla tüketiciye çok sayıda seçenek sundu.

Tüketicilerin büyük çoğunluğu bu sene internetten alışverişe yönelirken, istenilen saatte kapıya teslim gibi hizmetler sunan şirketler tüketici gözünde bir adım öne çıktı.

Kendi alışverişlerinin yanı sıra, çalışanlarını sevindirmek isteyen şirketler kumanya siparişlerini yine çoğunlukla internet üzerinden vermeyi tercih etti.

İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen tüketiciler özellikle her bütçeye uygun şekilde hazırlanan ramazan kolilerine yoğun ilgi gösterirken, hayata geçirilen kampanyalar kapsamında Kızılay’a ramazan kolisi bağışı da online alışverişte ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

“YİYECEK ÜRÜNLERİNİN SATIŞINDA ORTALAMA YÜZDE 51 ARTIŞ YAŞANDI”

AA muhabirine bilgi veren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, ramazan döneminde, içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, sıvı yağ, reçel, salça, hurma, hazır çorba, toz şeker ve zeytinin bulunduğu ramazan kolileriyle çay ve zeytinyağının en çok talep gören ürünler arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Geçen sene ramazan ayındaki satışlara baktığımızda, bu dönemde yiyecek ürünlerinin satışında ortalama yüzde 51 artış yaşandığını söyleyebiliriz. İçecek ürünlerinde ise bu dönemde yüzde 186 artış yaşandı. Süpermarket gıda kategorisinde ise bu dönemde ramazan kolileri, zeytinyağı, çay ve kahve en fazla satılan ürünler olarak öne çıkıyor.

Ramazan alışverişlerinde her şehirden ve farklı kullanıcı segmentlerinden talep alıyoruz. Kesin çizgilerle ayırmak doğru olmamakla birlikte, ortalama 25 yaş ve üstü alıcıların online ramazan alışverişine daha çok eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. Özel fiyatlı ramazan paketleri-kolileri ve ramazana özgü gıda ürünleri, bu dönemde en çok tercih edilen segment olarak karşımıza çıkıyor.”

“EN FAZLA ALIŞVERİŞİ ERKEKLER YAPTI”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da Ramazan ayı öncesi ve ay içinde en çok “Tüketim ve Gıda” kategorisinden alışveriş yapıldığına işaret ederek, ardından gelen kategorinin ağız ve diş sağlığı ürünlerinin sayıca üstünlüğüyle “Sağlık ve Güzellik” olduğunu söyledi.

Gıda kategorisinden en çok hazır kahve, ramazan paketleri, reçel, Türk kahvesi, konserve yemek ve hazır tatlı satın alındığını belirten Erturan, en fazla alışverişi erkeklerin yaptığını aktardı.

Erturan, “2017 ve 2018 için yaptığımız ‘Ramazan Alışverişi’ karşılaştırmasında, alışverişin geçen seneye oranla 2,5 kat arttığını gözlemledik. Ramazan’da en çok alışveriş yapan iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Hatay, Konya, Balıkesir, Adana. Biz de Hepsiburada olarak ramazan ayına özel olarak hazırladığımız ve içinde kahvaltılıktan bakliyata, undan sıvı yağa kadar birçok temel gıda ürünlerini bulunduran özel fiyatlı erzak kolisi alternatiflerini tüketicilerle buluşturmaya başladık. Tüketiciler ister yardım yapmak, ister kendi mutfak alışverişlerini pratik ve ekonomik hale getirmek için ramazan erzak kolilerini Hepsiburada’dan kolayca satın alabilirler. Ayrıca süpermarket, mutfak gereçleri, ev tekstili ve kitap kategorilerinde yaptığımız özel indirim ve kampanyalarla da ramazan ayının bereketini Hepsiburada’ya da taşıdık.” değerlendirmesinde bulundu.

“RAMAZAN DÖNEMİ MİGROS SANAL MARKET’İN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDENDİR”

Migros Ticaret AŞ E-Ticaret İşbirimi Direktörü Rıza Gürler ise, “Ramazan’ın etkisi Migros Sanal Market siparişlerinde yaklaşık 1 hafta önceden hissedilmeye başlandı. Mayıs ayında satışlarımızda bir sene önceye göre yüzde 50 oranında bir artış yaşadık.” dedi.

Ramazan döneminin Migros Sanal Market’in en yoğun olduğu dönemlerinden olduğuna dikkati çeken Gürler, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla ramazan ayı bizim için oldukça hareketli geçiyor. Diğer zamanlarda olduğu gibi, ramazan süresince de sahada ve merkezde dinamik bir yapı ile, tüm müşterilerimize hizmet verdik. Ramazan öncesinde ve ramazan sırasında en fazla talep alan ürünler arasında, ramazan kolileri, güllaç, hurma, zeytinyağı, süt, çay, şeker, et, meyve, sebze ürünlerini sayabiliriz.

Ramazan paketi alışverişini, genelde şirketler çalışanlarına dağıtmak amaçlı, kişiler ise yardım ya da bağış amaçlı tercih etmekteler. Bunun dışında, havaların ısındığı ve sıcaklığın arttığı ramazan ayında, alışveriş için dışarı çıkmak konusunda tereddüt edenler, haftalık düzenli alışverişi olanlar, alışveriş için zamanı olmayan ve ağır taşımak istemeyen herkes Migros Sanal Market’i tercih edebiliyor.”

AA