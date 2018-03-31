Şeker atamaları isyan ettirdi

Şeker fabrikaları zarar ediyor gerekçesiyle satılıyor. Peki konu hakkında uzman olmayan kişilerin şeker fabrikasının yönetiminde ne işi var. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, şeker fabrikalarının yönetimine konunun uzmanı olmayan kişilerin atandığını vurgulayarak “Savcının, valinin, dil uzmanının ne işi var” diye tepki gösterdi.

Şeker fabrikalarının satışına MHP'den de sert eleştiri geldi. Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 14 şeker fabrikasının satışına karşı çıkarak, şeker fabrikaları yönetimine bugüne kadar yapılan atamalara da tepki gösterdi. “Kimse şeker fabrikaları zarar ediyor demesin. Geçmişte genel müdürlüğe bir savcı atadınız. Şu anda Fars dili uzmanı yönetimde. Eski Artvin Valisi'nin şeker yönetiminde ne işi var'' diyen Tor, şeker fabrikalarının satışının yeniden düşünülmesini istedi.

“ZARAR EDİYOR” İDDİASI

Tor, işin ehline verilmesi gerektiğini savunarak, “Yoksa başarılı olamazsınız. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Üzümcü 2014'e kadar şeker fabrikalarında genel müdür vekiliydi. Savcıya, hakime üst düzey idari görev verilmek isteniyorsa bunun adresi şeker fabrikaları değil, Adalet Bakanlığı'dır'' dedi. Tor, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘'Artvin ve Sinop Valiliği yapan Kemal Cirit, şeker fabrikaları yönetim kurulu üyesiydi. Uzmanlığı Fars dili ve edebiyatı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs halen yönetim kurulunda. Ortopedi profesörü olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, eski kaymakam ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu da yöneticilik yaptı. İşi ehline vereceksek, hiçbirinin adresi şeker fabrikaları yönetim kademeleri değildir.”

ŞEKER STRATEJİK ÜRÜN OLARAK KORUNMALI

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Şeker sektörü stratejik bir sektör olduğu için şeker pancarı da stratejik bir üründür. Şeker pancarının mutlaka korunması ve yaşaması gerekir” dedi. Kayseri Şeker Çiftçi Meclis'inde konuşan Akay, “Şeker sektörü şu andaki yapısıyla Avrupa ile rekabet edemez. Biz şeker oranımızı yüzde 17'lere yaklaşan oranlara kadar artırarak, dekara verimliği kuraklığa rağmen ortalama 6 buçuk tondan 8-9 tonlara kadar çıkartmak suretiyle Avrupa ile rekabete hazırlanıyoruz. Bu başarılarımızla özelleştirmeye de katılarak sektörümüzün en güçlü kuruluşu olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.