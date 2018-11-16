Son dakika… Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Petrol fiyatları ve kurdaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 15 kuruş, motorinde de 15-20 kuruş arası indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Salı ya da çarşamba günü benzinde yaklaşık 15 kuruş aralığında bir indirim hesaplanıyor. Motorinde de 15-20 kuruş arası indirim bekleniyor.

Analistler, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün 12'nci güne girmesini “ayı piyasasının” başlaması olarak değerlendiriyor. “Ayı piyasası”, uzun süre yatırımcıların borsada satış pozisyonu aldığı, fiyatların düşüş trendi içine girdiği ve piyasaların karamsar olduğu durumlar için kullanılıyor.