Son dakika… İstanbul’da su fiyatlarına indirim

İstanbul'da konut ve iş yerlerindeki şebeke suyuna yüzde 15 indirim geldi. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile birlikte İBB Meclisi’nde bugün yapılacak genel kurul öncesinde açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da konut ve iş yerlerinde suya yüzde 15 indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirim 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Başkan Uysal, indirimin konut ve işyerlerinde kademeli olarak uygulanacağını söyledi.