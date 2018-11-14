Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul’da su fiyatlarına indirim

İstanbul'da konut ve iş yerlerindeki şebeke suyuna yüzde 15 indirim geldi. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Özlem GÜVEMLİ
android-time 15:04
Haberler Ekonomi
Son dakika… İstanbul’da su fiyatlarına indirim
İstanbul'da konut ve iş yerlerindeki şebeke suyuna yüzde 15 indirim geldi. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile birlikte İBB Meclisi’nde bugün yapılacak genel kurul öncesinde açıklama yaptı.

whatsapp-image-2018-11-14-at-15-00-48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da konut ve iş yerlerinde suya yüzde 15 indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirim 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Başkan Uysal, indirimin konut ve işyerlerinde kademeli olarak uygulanacağını söyledi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 15:5114.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar