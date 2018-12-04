Japonlar nükleer santralden çekiliyor iddiası

Japon Nikkei'nin haberine göre Sinop'ta yapılacak nükleer santral için Fransız-Japon ortaklığından Japon Mistubishi çekiliyor. Gerekçe inşaat maliyetinin iki katına çıkması.

Japon Nikkei gazetesi, Japonya’nın Türkiye’de nükleer enerji santralı kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını iddia etti.

Japonya’nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene, (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye’nin ikinci nükleer santralini Sinop’a yapmak için anlaşmıştı.

Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries Ltd ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesini güçleştiriyor.

Nikkei, maliyet artışının temel nedenlerinin 2011 yılında Japonya’daki Fukushima Daichi nükleer santralında meydana gelen nükleer kazanın ardından daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı olduğunu yazdı.

REUTERS