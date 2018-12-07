Son dakika: Muhtar Kent emekli oluyor

Mayıs 2017’den bu yana Coca-Cola Başkanı ve CEO görevini yürüten James Quincey, 14. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı oldu. James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 2008 yılından bu yana yürüten Muhtar Kent’ten 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla devralacak.

Mayıs 2017'den bu yana Coca-Cola Başkanı ve CEO görevini yürüten James Quincey, 14. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2008 yılından bu yana yürüten Muhtar Kent'ten 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla devralacak. Coca-Cola sistemindeki kariyerine 1978 yılında başlayan Muhtar Kent, Nisan 2019'da emekli olmayı planlıyor.

Coca-Cola Başkanı ve Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini ise 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Brian Smith üstlenecek.

MUHTAR KENT KİMDİR?

Ahmet Muhtar Kent, 1952 yılında New York‘ta doğdu. Aslen Ayvalıklı Madra Ailesi’nden gelmekte olan Muhtar Kent'in babasının adı Necdet Kent‘dir. Babası Necdet Kent “Türk Oskar Schindler” olarak bilinmektedir. Sebebi ise II. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Babası, savaştan sonra Türkiye’nin New York Başkonsolosu olarak görev yaptı. Muhtar Kent, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. Londra City Üniversitesi’nde iş yönetimi konusunda master eğitimi yaptı. Üniversite eğitimi bitince Türkiye’ye dönüp askerlik hizmetini yaptı. Askerlik sonrası cebindeki bin dolarla ABD‘ye gitti, amcasının yanına yerleşti.

MUHTAR KENT'İN COCA COLA İLE TANIŞMASI

Bir gazete ilanında gördüğü bu işe yani 1978 yılında Coca Cola‘ya giren Muhtar Kent, Atlanta‘da Coca Cola International’da pazarlama uzmanı olarak işe başladı. İşe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4’te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma‘ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda‘ya atandı.

ABD, İtalya ve Hollanda‘da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Muhtar Kent, Coca Cola International’ın Türkiye Bölgesi Genel Müdürü olarak 1985 yılında Türkiye’ye atandı. Şirketin Türkiye merkezini İzmir‘den İstanbul‘a taşıdı. 1989 yılında şirketin Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Ve Alpler’den Himalayalar’a kadar 23 ülkeden sorumlu olarak Viyana‘ya taşındı. 1991‘de Coca Cola International’ın Orta ve Doğu Avrupa Bölümü Başkanı ve Coca Cola International’ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak Viyana’ya atandı.

Muhtar Kent, 1995-1997 yılları arasında Coca Cola’nın şişeleme grubu olan Coca Cola Amatil Holding Avrupa Başkanlığı döneminde 1 milyar dolarlık Orta ve Doğu Avrupa yatırımlarını gerçekleştirerek, 23 ülkede 26 yeni fabrikanın kurulmasını sağladı. Ardından Anadolu Grubu’na katılan Muhtar Kent, 1999’da Efes İçecek Grubu İcra Başkanlığı’na atandı. Efes İçecek grubunun yeni pazarlara yayılması ve Londra Borsası’nda halka açılarak 2,5 kat değer kazanmasıyla ilerleyen süreci yöneten Muhtar Kent, aynı dönemde Coca-Cola İçecek şirketinin de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1999’da 20 yılını doldurduğu Coca-Cola’dan ayrıldı. Emekli olmayı tercih etmedi. Türkiye’de Anadolu Endüstri Holding’e geçti.

Muhtar Kent, 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı. 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 2005 yılında Efes İçecek Grubu’nun İcra Başkanlığı görevini bırakıp, 7 yıl aradan sonra Coca-Cola Company’ye dönmüştü. Coca-Cola Grubu’nun (100 ülke bağlı) başına getirilen Muhtar Kent, Hong-Kong‘dan bir anlamda dünyanın yarısını yönetiyordu.

1 Temmuz 2008 itibariyle Coca-Cola şirketin CEO‘su olduktan sonra Muhtar Kent, 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola’nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.

Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olan Muhtar Kent, 2010 yılında Okan Üniversitesinin verdiği Onursal Doktara Ünvanına layık görülmüştür.

Muhtar Kent, New York‘ta tanışıp evlendiği eşi Defne Kent ile birlikte iki çocuğu vardır.