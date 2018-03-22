Süt izni kaç saattir? Ne zaman başlar? Süt izni hesaplama

Doğum sonrası bebeğin beslenmesinin düzenli olarak devam edebilmesi için çalışan annelere süt izni hakkı tanınmıştır. Özel sektörde ya da memurlarda emziren annelerin günlük süt izinleri vardır. Peki süt izni ne zaman başlar ve kaç saattir?

Gebelik sonrasında annelere çocuğun sağlığı göz önünde bulundurularak gün içinde emzirme yani süt izni verilir. Bebekler 1 yaşını doldurana kadar anneler bu izinden faydalanabilir.

SÜT İZNİ SÜRESİ NE KADAR VE NASIL KULLANILIYOR?

Doğum yapmış kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Çocuk 1 yaşına geldiğinde bu izin hakkı bitmiş olur.Süt izni işçinin fiilen çalıştığı süreler için geçerlidir. Çalışılmayan günler için süt izni hakkı bulunmaz.

MEMURLARDA SÜT İZNİ

4C emekli sandığı kapsamındaki memur annenin ise doğum sonrası izninin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat süt izni süresi hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca doğum yapan memur; analık izni süresi bittikten sonra kesintisiz olarak en az 12 ay süre ile aylıksız izin alması durumunda, süt izni hakkını kullanmamış olacaktır.