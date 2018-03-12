Taksicilerden UBER eylemi

Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek UBER duruşması öncesi taksiciler eylem yaptı. Taksiciler ellerinde dövizlerle UBER'i protesto etti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İngilizce ifade yer alan dövizlerin üzerinde 'Hakkımızı kimseye vermeyiz' yazıyor.

Taksici meslek odalarının açtığı İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen UBER uygulamasına erişimin engellenmesi davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma ertelendi.

Taksi hizmetini internet üzerinden veren UBER'e karşı taksiciler eyleme geçti. İstanbul Adliyesi önünde toplanan Taksiciler Esnaf Odası'na kayıtlı taksiciler ellerinde pankart ve bayraklarla UBER'i protesto etti. Eyleme CHP'li Gürsel Tekin de destek verdi.

Taksiciler UBER'in Avrupa'nın bir çok ülkesinden kovulduğunu öne sürerek, “Türk adaletinin ‘Kapital gücü olandan yana değil, halkından yana' karar vereceğine inanıyoruz” dedi.

Açıklamalarında tüm mesleklerde olduğu gibi kendi içlerinde de olumsuz kişilerin olduğunu söyleyen taksiciler “Bu kişilerin yaptıkları hataları genelleme yaparak bütün taksi camiasına mal etmek doğru bir anlayış değildir” dedi.

İstanbul'da 18 bin taksi ve bu mesleği yapan 300 bin kişi olduğunu söyleyen taksiciler, “ Bu plakaları büyük bedeller ödeyerek sahip oluyoruz. Oysa UBER'e kayıt olanlar 100 bin TL'lik bir araç alarak akıllı telefon üzerinden İstanbul'da taksiciliğe soyunmuştur. Bu ne rekabetle ne de hakkaniyetle örtüşmemektedir.”