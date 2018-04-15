Termik santrale Danıştay’dan veto

Çanakkale’nin Marmara Denizi kıyısında yer alan Karabiga beldesinde yapılması planlanan termik santral projesi, doğaya vereceği zarar nedeniyle iptal edildi.

TEMA Vakfı'nın Çanakkale Karabiga'daki Ağan Kömürlü Termik Santral Projesi'ne karşı açtığı davada Danıştay, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hem hava modellemesi kısmını hazırlayan ekipte hem de dava açılmasının ardından mahkemece atanan bilirkişi heyetinde meteoroloji mühendisi bulunmaması nedeniyle ÇED olumlu kararı için iptal kararı aldı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaptığı açıklamada, “Danıştay'ın ÇED olumlu kararını iptal etmesi doğa ve halk sağlığı açısından önem taşıyor. Çünkü mevzuata göre ÇED olumlu kararı olmadan firma bu proje ile ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı alamaz ve proje için yatırıma başlanamaz. Danıştay'ın bu kararı ile bölgede yaşayan tüm canlılar termik santralin etkilerine maruz kalmamış olacak” dedi.

Çanakkale'de işletmedeki dört santralin yanında inşaatı ve izin süreçleri devam eden 12 kömürlü termik santral projesi daha bulunduğuna dikkat çeken Ataç, “Bu 12 projeden biri olan Ağan projesini, ÇED raporundaki eksikler nedeniyle Çanakkale'deki yerel çevre ve meslek örgütleri ile birlikte yargıya taşıdık. Çok sayıda kirletici tesisin yer aldığı ve planlandığı bölge için kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılması gerektiğini savunduk. Ayrıca ÇED raporunun dayandığı meteorolojik verilerle ilgili hatalar olduğunu belirttik. Danıştay itirazlarımıza hak verdi ve ÇED olumlu kararını iptal etti. Yaşanan bu gelişme doğa ve halk sağlığı için umut vericidir. Önümüzdeki dönemde iyi örneklerin artmasını dilerim” diye konuştu.

HAVA KİRLİLİĞİ 1,5 KAT ARTACAK

TEMA Vakfı'nın 2017 yılında yaptığı hava modellemesi çalışmasıyla kömürlü termik santral projelerinin Çanakkale ve Balıkesir'deki hava kirliliğini 1.5 kata kadar artırabileceğini, hatta İstanbul'daki hava kirliliğinin bile yüzde 20-25 oranında artacağı tespit edilmişti. Ağan termik santral projesi dışında Çanakkale'de diğer termik santral projelerinin izin süreçleri hâlâ devam ediyor ve bölgenin toprağı, havası, suyu ve halk sağlığı hâlâ tehdit altında bulunuyor.