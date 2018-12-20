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THY ile İsrail Bankası ortak kredi kartı çıkaracak

İsrail'in en büyük bankalarından Bank Hapoalim ile Türk Hava Yolları sık uçan yolculara verilecek bir kredi kartı için anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:32
Haberler Ekonomi
THY ile İsrail Bankası ortak kredi kartı çıkaracak
İsrail'in en büyük bankalarından Bank Hapoalim ile Türk Hava Yolları sık uçan yolculara verilecek bir kredi kartı için anlaşma imzaladı.

Gazeteniz SÖZCÜ’yü uçaklarına almamayı kendine görev edinen Türk Hava Yolları, İsrail'in en büyük bankalarından olan Bank Hapoalim'in kredi kartı şirketi Isracard ile sık uçan Türk Hava Yolları müşterilerine özel bir kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzaladı.

İsrail'in iş dünyası ve ekonomi haberleri ile tanınan haber sitesi Globes'ta yer alan habere göre Türk Hava Yolları İsrail'den en fazla uçuş gerçekleştiren küresel havayolu.

israrara

Türkiye-İsrail arasında günde 10 sefer yapılıyor. İsrailliler Atatürk Havalimanı'ndan aktarma ağırlıklı yolculuk yapıyor. Isracard'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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