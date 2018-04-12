TRT ile talih kuşu kavgası

Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı çekilişler 7 yıldır televizyonda yayınlanmıyor. Yasaya göre bu konudaki yayın hakkı da TRT’de bulunuyor. Ancak TRT, Milli Piyango’dan canlı yayın için yüksek ücret istediği ve MP de bu ücreti vermediği için yayın yapılamıyor.

Konu TBMM KİT Komisyonu gündeminde ele alındı. Komisyonda konuşan MP Genel Müdürü Muammer Çolak, TRT ile sorunun çözülemediğini ve yasal değişiklik ile kendilerinin özel kanallardan canlı çekiliş yayını yapmak istediklerini söyledi.

Komisyondaki görüşmeler sırasında Sayıştay temsilcisi, Milli Piyango ve şans oyunları çekilişlerinin, 30 Nisan 2012'den yapılamadığını belirterek, ‘'İki kurum arasında ortaya çıkan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle yayımlanamayan piyango ve diğer sayısal oyun çekilişleri yayın haklarının rekabet ortamında ülke genelinde yayın yapan TV kanallarıyla” halka ulaştırılması istendi.

TRT FAZLA PARA İSTİYOR

MP Genel Müdürü Muammer Çolak ise, bu konudaki yayın konusunda tekel olan TRT'nin engel çıkardığını söyledi. TRT'nin fazla para talep ettiğini anlatan Çolak, 17 Aralık 2012'den itibaren Maliye Bakanlığı ve TRT'ye talepte bulunduklarını ancak çözüm sağlanamadığını söyledi.

Komisyon üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise, TRT tekelini kıracak mevzuat değişikliği önerdi. ‘'Şaibe'' haberlerini de hatırlatan Akar, “Satılmayan bilete para çıkarıyorlar, hep aynı kişilere çıkıyor' gibi spekülasyonlar yapılıyor. Bu çekilişleri bir özel TV yayınlasa, şaibe de ortadan kalkar, Millî Piyango da ayrıca bu işten para kazanır” dedi.

363 MİLYON TIK

CHP'li Emre Köprülü “TRT neden çok para istiyor” diye sordu. Genel Müdür Çolak da, “Ücrette anlaşamıyoruz. Biz de 2016'da internetten canlı yayın ihalesi yaptık. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak internetten yayınlıyoruz” dedi. Çolak, internet üzerinden yayınların ‘tıklanma rekoru' kırdığını ve 29 Eylül 2016'dan bu yana 363 milyon kişinin sayfalarına giriş yaptığını söyledi.