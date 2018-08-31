Tüketiciden gizli zam şikayeti

Son günlerde tüketici derneklerine vatandaşlar tarafından etiketler gönderiliyor. Bazı ürünlerin gramajı düşürülürken fiyatı aynı kalıyor. Yani gizli zam yapılıyor. Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, " Çekirdek 80 gram yazıyor rafta fakat satın aldığında üründe 74 gram olduğunu görüyorsun. Etiketleri değiştirmenin hızına marketler bile yetişemiyor” diyor.

Son dönemde vatandaşlar sıklıkla satın aldıkları gıda ürünlerinde gramajların değiştiğini söylüyor. Örneğin 300 gramlık fiyatı 5.50 TL olan bir bisküvinin yeni gramajı 240’a düşürülürken fiyatının aynı kaldığı dolayısıyla ürüne yüzde 25 gizli zam yapıldığı belirtiliyor. Bisküvi örneklerden sadece bir tanesi, Tüketici Başvuru Merkez Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda kendilerine çokça şikayet geldiğini anlatıyor. Ağaoğlu bizzat kendisinin de rafta yazan gramaj ile satın aldığı ürünün gramajı arasında fark tespit ettiğini söylüyor. Ağaoğlu, “Türk tüketicisinin alışık olmadığı ara gramajla uygulanıyor. Çekirdek 80 gram yazıyor rafta fakat satın aldığında üründe 74 gram olduğunu görüyorsun” diyor. Ağaoğlu fiyatların değişimine etiketlerin ayak uydurmakta zorlandığını söylerken Tüketici Kanunu 54. Maddenin ikinci fıkrasına göre vatandaşın zararını satıcıdan tanzim etme hakkı bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin ise idari para cezası kesme yetkilerinin bulunduğunu anlatıyor. Ağaoğlu gramaj düşürüp ürünün fiyatını sabit tutmanın hukuken bir sıkıntısı olmadığını da ekliyor.