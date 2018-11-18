TURKCELL’e haksız kazanç davası

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), ödeme yapılan her kredi kartından 1.50 TL komisyon ücreti keserek her ay 60 milyon TL haksız kazanç sağladığı iddiasıyla GSM operatörü TURKCELL'e ayehine Bursa Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Bursa’nın İznik ilçesinde, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) İznik Otel'de Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Filizoğlu, “Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden TURKCELL’i milyonlarca lira haksız kazanç sağlamaktan Bursa Tüketici Mahkemesine dava açtık” dedi.

KOMİSYONDAN AYDA 60 MİLYON TL

Nejdet Filizoğlu, Türkiye’de 43 milyon TURKCELL abonesinin yüzde 90’ının kredi kartıyla fatura ödemesi yaptığını söyleyerek, “Bu GSM şirketi, ödeme yapılan her kredi kartından 1.50 TL komisyon ücreti kesmekte. Ortaya ise her ay 60 milyon TL’ye yakın çok büyük bir haksız kazanç çıkıyor” açıklamasında bulundu.

BANKACILIK YASASINA AYKIRI

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Filizoğlu, “GSM şirketi, tüketicilerden kredi kartı çekimlerinde komisyon bedeli olarak 1.50 TL aldıklarını ve bunun bankacılık yasasına aykırı olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Bankacılık yasası, ‘Kredi kartından komisyon işleten işletmelerin üyelikleri iptal edilir ve 1 yıl süreyle verilmez’ der. Yaklaşık 43 milyon abonenin yüzde 90’ının her ay kredi kartı ile ödeme yaptığını tespit ettik. 1.50 TL’yi 43 milyon ile çarptığınızda aşağı yukarı her aylık bir dilim de 60 milyon TL’ye yakın paranın haksız kazanç olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili Bursa Tüketici Mahkemesine davamızı açtık. Mahkemeden tedbir istedik. Umarım bu tedbir çıkar. Çıktığında ise alınan bu komisyonların tüketicilere iadesinin yapılmasını sağlayacağız.”