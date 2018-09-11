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Türkiye Sudan’da devasa bir alanda tarım yapacak

Türkiye ve Sudan aralarında 780,500 hektarlık tarım arazisinin (7 milyon 805 dönüm) Türkiye'nin kullanımına açılmasının da yer aldığı bazı anlaşmalar imzaladı. Türk çiftçisinin hali ortadayken Sudanlı çiftçiler kazanacak. Türkiye'de onlarca dönüm ekilmemiş alan bekliyor.

android-time 08:53 11 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Türkiye Sudan’da devasa bir alanda tarım yapacak
Türkiye ve Sudan aralarında 780,500 hektarlık tarım arazisinin (7 milyon 805 dönüm) Türkiye'nin kullanımına açılmasının da yer aldığı bazı anlaşmalar imzaladı. Türk çiftçisinin hali ortadayken Sudanlı çiftçiler kazanacak. Türkiye'de onlarca dönüm ekilmemiş alan bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780,500 hektarlık arazinin koordinatları bize teslim edildi” dedi.

Türkiye bir süredir tarımda arz güvenliğinin temini için yurt dışında özel sektör eliyle tarımsal üretimi destekliyor.

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı.

Türk heyeti Sudan Başkanı Ömer El-Beşir ile görüştü. Fotoğraf/Tarım Bakanlığı

Türk heyeti Sudan Başkanı Ömer El-Beşir ile görüştü. Fotoğraf/Tarım Bakanlığı

Pakdemirli, bu anlaşma için “TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırım Sudan'a yapılacak” dedi.

Ayrıca ikili ilişkilerin finans alanında daha da geliştirmesi için Ziraat Katılım Bankası’nın da Hartum’da bir şube açması konusunda anlaşmaya varıldı.

Pakdemirli, “İki ülke arasındaki ticaret miktarını artırmak için bankacılık ve finans sektörünün de bu işin içinde olması gerekiyor. Bu da saç ayaklarından biriydi, bunda da mutabakata varıldı” dedi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 09:5111.09.2018
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