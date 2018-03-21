Türkiye’den Sırbistan’a 400 milyon dolar kredi

Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinde yatırımları ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için tasarlanan altyapı projeleri için Türk Eximbank'tan 400 milyon dolar kredi vermesi konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Peki dolar Türkiye'de her gün rekor seviyeye yaklaşırken, dövizin yurt dışına çıkmaması için her türlü önlem alınırken, döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanmak yasaklanırken, alınan bu karar dikkat çekti. Belki de Türkiye bu kredinin karşılığını ilerleyen dönemlerde alacak. Ancak kur bu kadar kritik bir seviyedeyken atılan bu adım ne kadar mantıklı?

Avrupa Birliği’ne üye adayı olan Sırbistan, Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ekim ayına Sırbistan’a yaptığı ziyarette Türkiye’den yardım ve destek vaadinde bulunmuştu.

Belgrad’da dün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Ljacic, Eximbank’ın değişik altyapı projeleri için 400 milyon dolarlık bir kredi tahsisine onay verdiğini söyledi.

Ljacic gazetecilere, “Bu finansmanın kullanılış koşullarını görüşüyoruz… Umarım bunlar bizim için uygun koşullar olacak” dedi.

Ljacic iki ülke parlamentolarında onay bekleyen 2017 tarihli serbest ticaret anlaşmasının ikili ticareti 2 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğini de belirtti.

Işık ise, Türk şirketlerinin, Belgrad ile Bosna’nın başkenti Saraybosna arasında inşa edilecek karayolu gibi, bölgenin büyük altyapı projelerine katılmak istediğini söyledi.

DOLAR 3.93 SEVİYESİNDE

Türkiye’de ise doların ateşi düşmüyor. Fed kararı öncesi 3.93 seviyesinde bulunan doların kritik seviyelerdeki seyri sürüyor. Her doların bu kadar önemli olduğu bir dönemde, Sırbistan’a 400 milyon dolar kredi verilmesinin gündeme gelmesi ise kafaları karıştırdı.

DÖVİZLE BORÇLANMA YASAĞI VE MERKEZ BANKASI ŞARTI

Hükümet daha önce dövizin yurt dışına çıkmasını önlemek için çeşitli önlemler almıştı. Buna göre döviz geliri olmayan 23 bin küçük ve orta ölçekli firmaya dövizle borçlanma yasağı getirilmişti. Büyük ölçekli şirketlere ise döviz borcunu bildirme zorunluluğu getirilmişti. Buna göre 15 milyon dolar ve üzerinde döviz kredisi kullanan şirketler Merkez Bankası'na bildirimde bulunacak. Bu gelişmelerin ardından Sırbistan’a verilmesi gündemde olan 400 milyon dolar tutarındaki kredi ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ dedirtti.

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