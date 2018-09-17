“Turquality danışmanlığı” için işbirliği yaptılar

Progroup Uluslararası Danışmanlık ve World 17 Kanada şirketleri, “Turquality danışmanlığı” için işbirliği yaptı. İki şirketin işbirliği ile geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Kanada-Toronto şubesinin ardından, 15 Eylül Cumartesi günü İzmir şubesinin açılışı gerçekleşti.

İzmir Gaziemir'deki ofisin görkemli açılışına, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, World 17 Kanada CEO'su Adam Evren Garipoğlu'nun aralarında bulunduğu kamu ve yerel yönetimlerden yetkililer ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Açılışa katılanlar, “Turquality iş modelinin”, markalaşma ve ihracat süreçlerini hızlandırdığı konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Turquality danışmanlığı çalışmalarını global arenaya taşıdıklarını açıklayan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, önümüzdeki günlerde; gıda, tekstil, mobilyanın aralarında bulunduğu sektörlerden bir grup Türk işadamını, Toronto'ya götürerek ihracat ve işbirliği fırsatlarının sağlanmasına öncülük edeceklerini söyledi.

2.2 MİLYAR DESTEK SAĞLANDI

Açılış töreninde Turquality Destek Programı hakkında bilgi veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren Turquality Destek Programı kapsamında, 160 firmanın 171 markası Turquality Destek Programı'ndan, 75 firmanın 75 markası da Marka Destek Programı'ndan faydalandı. Bugüne kadar firma ve markalara, yaklaşık 2.2 milyar TL destek sağlandı. Verilen desteği etkin kullanarak ihracatını %35 artıran firmalar bulunurken, Turquality'ye girip kaynağı hiç kullanmadan tüketen firmalar da mevcut. Dolayısıyla, kaynağın nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak bizler, Turquality programına dahil olan firmalara ‘Turquality Stratejik Yol Haritası'nın hazırlanmasında rehberlik ederek, danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.