TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten seçim açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bilecik açıklamasında "Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" dedi.

Türkiye bugün sadığa gidiyor. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. “Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Bilecik, “Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir. Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak!” ifadelerini kullandı.

İşte Bilecik’in attığı o tweet;