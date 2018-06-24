Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten seçim açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bilecik açıklamasında "Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" dedi.

android-time 14:29 24 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten seçim açıklaması
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bilecik açıklamasında "Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" dedi.

Türkiye bugün sadığa gidiyor. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. “Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Bilecik, “Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir. Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak!” ifadelerini kullandı.

İşte Bilecik’in attığı o tweet;

 

Son güncelleme: android-time 14:4724.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar