Üç yeni iPhone geliyor

Apple'ın Eylül ayında üç yeni iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Uzmanlar üç modelden birinin diğerlerine göre daha ucuz olmasını ve 550 ile 650 dolar arasında satılmasını bekliyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple bu sonbaharda (muhtemelen eylül ayında) üç yeni model tanıtacak.

Telefonların ikisi iPhone X’te de bulunan OLED teknolojisi kullanılan ekranlara sahip olacak. Diğeri ise iPhone 8 ve diğer modellerde kullanılan ekranların özelliklerine sahip olacak.

OLED ekranlı tek telefon olan iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyatıyla dünyanın en pahalı akıllı telefonlardan biri.

Bu fiyat büyük ölçüde ekranın maliyetinden kaynaklanıyor. Haberde görüşlerine yer verilen analistlere göre OLED ekranın maliyeti 100 dolarken LCD iPhone ekranları ise 40 dolara mal oluyor. Apple ise daha ucuz modellerin daha popüler olacağını düşünüyor.

Ancak OLED ekranlar, LCD ekranlardan daha iyi görüntü kalitesine ve daha düşük güç tüketimine sahip.

Bu sonbaharda piyasaya çıkması beklenen modeller iPhone X’un yükseltilmiş versiyonu, daha büyük bir ekrana sahip iPhone X sürümü ve yüz tanıma özellikli düşük maliyetli LCD iPhone.

Tanınmış bir analist olan Ming-Chi Kuo, daha önce LCD iPhone’un 550 ila 650 dolar arasında fiyatlandırılabileceğini öngörmüştü.