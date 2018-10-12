Üniversitelere 33 milyar lira ödenek

Üniversitelere, 2019 yılı için yaklaşık 33 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu.

Yükseköğretim kurumlarına 2019 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 33 milyar liraya yaklaştı. En fazla ödeneğin yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 125 üniversite için 32 milyar 930 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2019 yılı için öngörülen 1 milyar 50 milyon 767 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Strateji ve Bütçe (238 milyon 22 bin lira), İletişim (344 milyon 531 bin lira), Avrupa Birliği (560 milyon 728 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (465 milyon 450 bin lira), Yargıtay (595 milyon 593 bin lira), Danıştay (182 milyon 320 bin lira) ve Sayıştay (367 milyon 378 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

Ankara Üniversitesini, 1 milyar 49 milyon 11 bin liralık bütçe ödeneğiyle Hacettepe takip etti. Bunu 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Bütçe ödeneği Dokuz Eylül Üniversitesi için 779,6 milyon lira, Atatürk Üniversitesi için 689,3 milyon lira, Marmara Üniversitesi için 660 milyon lira ve Çukurova Üniversitesi için 610 milyon lira olarak belirlendi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 21,3 milyon lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. 22,3 milyon lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 24,9 milyon lirayla İzmir Bakırçay Üniversitesi, 25,1 milyon lirayla Tarsus Üniversitesi ve 31 milyon lirayla İzmir Demokrasi Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.050.767.000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.049.011.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 990.022.000

EGE ÜNİVERSİTESİ 878.195.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 851.844.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 779.621.000

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 689.335.000

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 659.974.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 609.793.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 608.084.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 601.460.000

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 587.536.000

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 581.826.000

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 557.990.000

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 549.615.000

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 532.763.000

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 525.933.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 489.859.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 478.284.000

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 472.733.000