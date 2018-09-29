Ünlü işadamının oğulları da iflas etti

İflas eden Antalya’daki Mardan Palace Otel’in sahibi Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov’un oğullarına ait olan AST İnşaat Turizm A.Ş de iflasını açıkladı. Şirket, iflas eden ünlü otelin de mülk sahibiydi.

Antalya Kundu'da 2009 yılında dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir etkinlikle açılan ve 1.4 milyar dolar harcanarak işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan Mardan Palace Otel, yıllar içinde borçlarını ödeyemeyince icralık olmuş ve tapusu Halk Bankası'na devredilmişti. Mardan Palace Hotel’in işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik A.Ş.nin, yurtdışı kaynaklı yaklaşık 250 milyon dolarlık borcu nedeniyle 2017 yılında iflasına karar verilmişti.

Mardan Palace'ın mülk sahibi olarak gözüken ve yönetiminde Telman İsmailov'un oğullarının bulunduğu AST İnşaat Turizm A.Ş'nin de 19 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verildi.

İflas eden şirket 14 Ekim 2004 yılında 220 milyon lira sermaye ile kurulmuştu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Telman İsmailov'un oğlu Sarkhan İsmailov, yardımcısı Natig Abbasov idi. Şirketin yönetim kurulu üyeliğini de Telman İsmailov'un diğer oğlu Alekper İsmailov ve yeğeni Zaur Mardanov yapıyordu.

ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI

Gündeme iflas haberleri ile gelen lüks otelin açılışına Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızları katılmıştı.