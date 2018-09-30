Vatandaşa TÜFE, ASKİ’ye ÜFE

Ankara'da su faturalarına yine ÜFE zammı geldi. Ekonomideki bozulmayla birlikte yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) neredeyse iki katına ulaştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında ÜFE, temmuza göre yüzde 6.60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 arttı. TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 2.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.90 yükseldi. Durum böyle olunca hükümet, başta kira sözleşmeleri olmak üzere fiyat artışlarını ÜFE'den TÜFE'ye çeviren kararname yayınladı. Bilindiği üzere işçiler ve kamu görevlileri de TÜFE oranında maaşlarına zam alıyor. Ancak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ilginç bir karar alarak, su ve atıksu bedellerini aylık ÜFE oranında artırma kararı aldı. Eylül ayında faturalarında artış gören Ankaralılar, gizli zam yapıldığını düşündü. Tepkilerin artması üzerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nin 14.12.2012 tarihli ve 2179 sayılı kararı gereğince su ve atık su bedelleri, aylık olarak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılmakta olup suya gizli bir zam söz konusu değildir.”

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

2012 Aralık ayında alınan karardan sonra, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2013 yılı ile birlikte uzun bir süre su faturalarına her ay ÜFE zammı uygulamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılından önce de ASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde yer almamasına rağmen faturalarda ÜFE zammı uygulamış, uygulama kamuoyuna ‘gizli zam' olarak tepki çekmişti.

ASKİ'nin yaptığı son ÜFE zammını eleştiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şöyle konuştu:

“Vatandaş, memur, işçi, maaş zamlarını her ay ÜFE'ye göre artırılarak almıyorken, su faturalarında su ve atık su bedellerinin ÜFE oranıyla her ay artırılması yanlış. Vatandaş indirim beklerken bu artış gizli zam niteliğindedir. Su faturası elektrik faturası ile yarışır hale gelmişken bir de bu şekilde yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Zaman kaybedilmeden bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli” dedi.