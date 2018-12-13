2019 Asgari ücret belli oldu mu? İşte son dakika gelişmeleri…

Sene sonunda asgari ücrete yapılacak zam açıklanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşte yeni asgari ücret ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLENTİSİ BÜYÜK!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un başkanlık ettiği toplantıya, Önder’in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız.”

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BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 385 LİRA

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, “Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK’in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum.” dedi.

Türk-İş’in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, “Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah pay talep ederiz.” yanıtını verdi.

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“2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME YAPILSIN”

Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek “Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK’in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor.” değerlendirmesini yaptı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak şöyle konuştu:

“Bu konuda çeşitli görüşlerimiz oldu. Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK’ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya.”

AA